'ISTRAŽIĆEMO OKOLNOSTI DO NAJSITNIJIH DETALJA' Oglasio se Orban nakon požara u rafineriji MOL: Snabdevanje gorivom je sigurno

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

Ma premijer Viktor Orban naredio je danas potpunu istragu požara i eksplozije u rafineriji MOL-a u gradu Sazalombata nedaleko od Budimpešte.

Požar je lokalizovan u jutarnjim časovima, a Orban je saopštio na Fejsbuku da je održao konsultacije s rukovodstvom MOL-a i ministrom unutrašnjih poslova Mađarske.

- Snabdevanje gorivom u Mađarskoj je sigurno. Istražićemo okolnosti požara u rafineriji u Sazalombati do najsitnijih detalja - naveo je Orban.

Požar je izbio u ponedeljak uveče u delu postrojenja za preradu sirovina, a u incidentu nije bilo povređenih. Svedoci su naveli da su plamen i gust dim bili vidljivi kilometrima unaokolo. Prve ekipe na terenu bile su vatrogasne jedinice same rafinerije, kojima su se ubrzo pridružile profesionalne ekipe iz više okolnih mesta, prenosi portal Hangari tudej.

