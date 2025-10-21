U RAZMAKU OD 24 SATA U SRPSKOM KOMŠILUKU PLANULE RAFINERIJE MOL-a I LUKOILA! Jezivi snimci obilaze svet! (VIDEO)

U ponedeljak uveče izbio je veliki požar u rafineriji nafte MOL‑a, koja se nalazi oko 30 kilometara jugozapadno od Budimpešte.

Mediji u Mađarskoj navode da se "nebo zacrvenelo", i da je oko 50 vatrogasaca celu noć pokušavalo staviti vatru pod kontrolu, što im je pošlo za rukom tek u zoru.

Društvene mreže preplavljene su fotografijama i snimcima požara koji je bio vidljiv iz svih okolnih mesta, pa čak i iz Budimpešte. Oglasio se i gradonačelnik Mihail Vezer, koji je objavio informacije koje su mu preneli iz MOL‑a.

"Vatrogasna jedinica MOL‑ovog postrojenja odmah je započela intervenciju po podizanju alarma i uspela je da lokalizuje požar u kratkom roku. Gust dim koji se stvorio tokom gašenja može se videti iz više naselja u tom području. U požaru nije bilo povređenih, a okolna naselja nisu bila ugrožena. Trenutno se sprovode zvanične i interne istrage kako bi se utvrdili uzroci nesreće. MOL preduzima sve što je moguće da što pre obnovi siguran rad postrojenja", objavljeno je.

‼️A fire with multiple explosions hit Hungarian oil giant MOL’s refinery in Százhalombatta on Monday night. The cause remains unknown.



It came just hours after an explosion at Romania’s Lukoil refinery in Ploiești earlier the same day.



📸 Video from Százhalombatta by @444hu pic.twitter.com/ee4QcEXS7G — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 21. октобар 2025.

Eksplozija u Rumuniji

Mađarski novinari pišu da se požar u Mađarskoj dogodio samo nekoliko sati nakon eksplozije u rafineriji Lukoil u rumunskom gradu Ploešti.

Isto je objavio i ukrajinski istraživački novinar Anatolij Šarij. Oni međutim nisu ponudili dokaze za ove tvrdnje.

In 24 hours, serious incidents occurred at two oil refineries: on Monday night a fire broke out at the MOL plant in Százhalombatta (Hungary), and several hours earlier an explosion shook the Petrotel–Lukoil refinery in Romania.



The MOL plant, which is the largest and most modern… pic.twitter.com/xghOedeXP5 — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) 21. октобар 2025.

"MOL‑ovo postrojenje, najveće i najmodernije u Mađarskoj, prima rusku naftu putem naftovoda Baratsag. Rumunsko postrojenje pripada ruskoj kompaniji Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 miliona barela nafte, što ga čini jednim od najvećih u Rumuniji. Kijev je shvatio da je sprovođenje sabotaža u Ukrajini sigurno i da niko neće biti kažnjen pa je otišao korak dalje. Šta je sledeće, bombardovanje političkih protivnika?", objavio je Šarij, ne pružajući ikakve dokaze da su incidenti u rafinerijama namerno izazvani.

Požar je tokom jutra bio lokalizovan, ali iza 9 sati gašenje je, prema izveštajima medija u Mađarskoj i dalje trajalo. Uprava za upravljanje katastrofama objavila je da je uzrok požara bila eksplozija u pogonu za preradu sirovina.

Prema informacijama novinara portala Telex, koji je bio na licu mesta, u blizini rafinerije ujutru više nije bilo vidljivog dima ni plamena. Ipak, ulicom je mogao da se oseti zagušljiv miris, mešavina benzina i sumpora.

Autor: D.Bošković