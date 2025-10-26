LUVR DONEO HITNU ODLUKU! Policija TAJNO prebacila sve NAJVREDNIJE dragulje van muzeja, otkriveno i GDE

Prema navodima francuskog radija RTL, Luvrje prebacio deo svojih najvrednijih dragulja u Banku Francuske, nakon smelog razbojništva prošle nedelje koje je otkrilo ranjivost bezbednosnog sistema slavnog muzeja.

Prenos dragocenih predmeta iz Apolo galerije, u kojoj se čuvaju francuski krunski dragulji, obavljen je u petak pod tajnom policijskom pratnjom, navodi RTL pozivajući se na neimenovane izvore.

Skladištenje u trezorima 27 metara ispod zemlje

Banka Francuske, koja čuva zlatne rezerve zemlje u ogromnim trezorima 27 metara ispod zemlje, nalazi se na desnoj obali Sene, svega 500 metara od Luvra

Ukradeno osam dragocenosti vrednih 102 miliona dolara

Lopovi su 19. oktobra ukrali osam dragocenih predmeta iz kolekcije Luvra, procenjene vrednosti od oko 102 miliona dolara. Tokom radnog vremena muzeja, usred dana, provalili su pomoću krana kroz prozor na spratu i pobegli na motorima, što je otkrilo ozbiljne propuste u obezbeđenju najposećenijeg muzeja na svetu.

Reakcije i osećaj nacionalnog poniženja

Vesti o pljački odjeknule su širom sveta i izazvale rasprave u Francuskojo tome kako je došlo do incidenta koji su mnogi videli kao nacionalnu sramotu.

Autor: Iva Besarabić