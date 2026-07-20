Kako su opljačkali Luvr za tri minuta: Detalji saslušanja lopova koji su odnijeli dragulje od 88 miliona evra

Posle gotovo devet meseci ćutanja, dvojica muškaraca osumnjičenih za spektakularnu pljačku muzeja Luvr prvi put su pred istražnim sudijama detaljno opisala kako je izvedena krađa francuskih kraljevskih dragulja. Tvrde da su za učešće bili angažovani svega nekoliko dana ranije i da im je obećana skromna zarada.

Glavni osumnjičeni su 40-godišnji Abdulaj N., taksista bez licence i nekadašnja internet senzacija poznata pod nadimkom Dudu Kros Bitim, i 36-godišnji Gelamalah A., nezaposleni državljanin Alžira.

Filmska pljačka usred Pariza

Prema navodima istrage, osumnjičeni su 19. oktobra 2025. godine, zajedno sa još dvojicom saučesnika, provalili u Galeriju Apolon u Luvru i odnijeli deo francuskih krunskih dragulja. Do balkona su se popeli pomoću hidraulične platforme, brusilicama razbili prozor i ušli u galeriju, da bi nakon svega nekoliko minuta pobegli na skuterima. Uhapšeni su sedam dana kasnije.

Tokom saslušanja održanog u junu, čije je zapisnike preneo list Le Mond, prvi put su govorili o detaljima operacije.

Zašto ćute o nalogodavcu?

Obojica tvrde da je čitavu akciju organizovao misteriozni čovek čiji identitet odbijaju da otkruju. Abdulaj je naveo da je pristao zbog teške finansijske situacije i obećane sume do 20.000 evra, dok Gelamalah tvrdi da uopšte nije znao da je meta Luvr, već da su mu rekli kako pljačkaju običnu zlataru.

Na pitanje istražnih sudija zašto ne žele da imenuju organizatora, Abdulaj je bio jasan:

"Ne mogu da ga imenujem. Biće posledica. Ne želim da moja porodica postane meta. Posle toga više ne bih mogao da živim u Francuskoj."

Jedino ime koje su pomenuli je nadimak "Žo", za koji veruju da je samo posrednik u lancu moćnijeg kriminalnog sistema.

Gde su završili dragulji?

Istraga trenutno razmatra dva scenarija: prvi je da dragulji i dalje sakriveni čekaju negde u okolini Pariza, dok drugi strahuje da je plen predat međunarodnoj mreži i da je nakit već rastavljen, a dragi kamenje prebrušeno kako bi se sakrio njihov trag.

Autor: D.S.