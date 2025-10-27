PANIKA U TURSKOJ: Zemljotres zatresao Sindirgi - građani istrčali na ulice u strahu i neizvesnosti!

Večeras u 20.48 časova, Tursku je pogodio snažan zemljotres jačine 6 stepeni Rihterove skale.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa lociran je na oko 10 kilometara od mesta Sindirgi, dok je hipocentar bio na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 16 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) 27. октобар 2025.
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/HiBxB95tLD
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, ali su nadležne službe u pripravnosti i prate situaciju na terenu.
6.1 büyüklüğünde bir #deprem oldu, Bursa'da fena sallandık. pic.twitter.com/MhCeEmBACu— Sennin (@huseyin1tekin) 27. октобар 2025.
Građani u pogođenom području prijavili su snažno podrhtavanje tla, a mnogi su u panici istrčali iz svojih domova. Očekuje se više informacija u narednim satima, dok se procenjuje potencijalna šteta i prati mogućnost naknadnih potresa.
Na društvenoj mreži Tviter objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako su ljudi iz straha izašli na ulice.
DEPREM— frkn (@frkndebruyne) 27. октобар 2025.
ÇOK KÖTÜYDÜ GEÇMİŞ OLSUN pic.twitter.com/NMiWSBUiTI
Autor: Dalibor Stankov