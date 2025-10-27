AKTUELNO

Svet

PANIKA U TURSKOJ: Zemljotres zatresao Sindirgi - građani istrčali na ulice u strahu i neizvesnosti!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Večeras u 20.48 časova, Tursku je pogodio snažan zemljotres jačine 6 stepeni Rihterove skale.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa lociran je na oko 10 kilometara od mesta Sindirgi, dok je hipocentar bio na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, ali su nadležne službe u pripravnosti i prate situaciju na terenu.

Građani u pogođenom području prijavili su snažno podrhtavanje tla, a mnogi su u panici istrčali iz svojih domova. Očekuje se više informacija u narednim satima, dok se procenjuje potencijalna šteta i prati mogućnost naknadnih potresa.

Na društvenoj mreži Tviter objavljena je fotografija na kojoj se vidi kako su ljudi iz straha izašli na ulice.

Autor: Dalibor Stankov

