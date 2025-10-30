VOJSKA IZLAZI NA ULICE?! Slovenija uvodi meru koja je viđena samo jednom u istoriji? Brutalno ubistvo razbuktalo sukobe

Nakon ubistva u u Novom Mestu u Sloveniji, kada je život izgubio 48-godišnji muškarac, slovenačke vlasti pojačale su mere bezbednosti u Dolenjskoj oblasti.

Veliki broj policajaca raspoređen je na terenu, a članovi sekretarijata Saveta za nacionalnu bezbednost složili su se da aktiviraju mešovite patrole slovenačke policije i vojske. Vojska će podržati policiju ljudstvom i opremom, piše RTV Slovenija.

Sekretarijat je predložio Vladi da aktivira član 37 Ustava. Bezbednosna situacija će se redovno proveravati na mesečnom nivou. Kako je naglasila Kancelarija za komunikacije Vlade, pripadnici slovenačke vojske neće imati policijska ovlašćenja prilikom obavljanja ovih zadataka.

Slična mera je već usvojena 2015. godine tokom migrantskog talasa i pokazala se kao "efikasna podrška policiji u sprovođenju njihovih zadataka u oblasti bezbednosti". Mešovite patrole će raditi u skladu sa postojećim planom saradnje između Oružanih snaga Slovenije i policije.

Pojačane mere bezbednosti na jugoistoku Slovenije usledile su nakon napada u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, 21-godišnji pripadnik romske zajednice usmrtio 48-godišnjaka. Incident je dodatno produbio već napete odnose između romskog i neromskog stanovništva u regiji.

