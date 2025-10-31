Objavljeni stravični snimci eksplozije u rafineriji: Gust dim prekrio nebo, izdato hitno upozorenje građanima

U rafineriji nafte HF Sinclair Navajo u gradu Artesia, Novi Meksiko, danas je odjeknula eksplozija koja je izazvala veliki požar i naterala hitne službe na brzu akciju. Incident je rezultirao kuljanjem gustog dima koji se proširio iznad delova grada, a nadležne službe su izvestile o povređenima.

Prema navodima lokalnih zvaničnika, eksplozija se dogodila oko podneva po lokalnom vremenu.

Policija u Artesiji izdala je upozorenje za stanovništvo da izbegavaju područje rafinerije i da, ukoliko su u putanji dima, ostanu u zatvorenim prostorima sa zatvorenim prozorima.

Prijavljene povrede, nema smrtnih slučajeva

Komandir policije u Artesiji, Pit Kinjones (Pete Quiñones), potvrdio je za medije da nema prijavljenih smrtnih slučajeva, ali da su povrede radnika ipak zabeležene.

Kancelarija za upravljanje vanrednim situacijama okruga Edi (Eddy County) ranije je na društvenim mrežama objavila da se priprema zona za sletanje medicinskog helikoptera u blizini mesta nesreće.

Požar je u međuvremenu lokalizovan i ugašen, a dim se raspršio. Putne komunikacije u blizini rafinerije, koja se nalazi u strateški važnoj zoni blizu glavne gradske raskrsnice, ponovo su otvorene za saobraćaj u popodnevnim satima.

Uzrok eksplozije u rafineriji, koja ima kapacitet prerade 100.000 barela sirove nafte dnevno, još uvek nije poznat i biće predmet istrage.

