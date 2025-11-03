Kineske rafinerije odbijaju rusku naftu: Sankcije SAD oborile uvoz za 45 odsto

Kineske državne i privatne rafinerije počele su da odbijaju kupovinu ruske nafte zbog straha od američkih sankcija uvedenih u oktobru, prenosi Bloomberg. Ovaj potez doveo je do pada cene premijum marke ESPO i značajnog smanjenja uvoza.

Među kompanijama koje su obustavile saradnju sa ruskim dobavljačima nalaze se Sinopec i PetroChina, kao i privatne rafinerije poznate kao „čajnici“. Prema podacima analitičke kuće Rystad Energy AS, odbijanje kineskih firmi utiče na oko 400.000 barela dnevno, što čini do 45% ukupnog kineskog uvoza ruske nafte.

Ipak, pojedine kompanije, poput Shandong Yulong Petrochemical, nastavljaju da kupuju rusku naftu, iako se nalaze na crnim listama EU i Velike Britanije, jer su zapadni dobavljači obustavili isporuke.

Situaciju dodatno komplikuje finansijski sektor – kineske banke postaju sve opreznije u prekograničnim transakcijama sa ruskim partnerima zbog straha od tzv. sekundarnih sankcija.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada Vašington pojačava pritisak na Peking da ograniči kupovinu ruske nafte, kako bi se smanjili prihodi Moskve i ubrzao kraj rata u Ukrajini.

Autor: Dalibor Stankov