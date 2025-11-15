SNAŽNE EKSPLOZIJE U DAMASKU! Izvršen napad 'kaćušama', ima ranjenih! Grad u plamenu, Šarini ljudi traže napadače! (FOTO+VIDEO)

Nepoznati počinioci su ispalili rakete sa lansirne stanice na stambene delove Damaska. Odjeknule su snažne eksplozije, a jedna žena je ranjena.

Snažne eksplozije čule su se danas u sirijskom glavnom gradu Damasku, izvestila je državna agencija SANA. Očevici su ispričali agenciji dpa da su se mogle čuti tri eksplozije. Navodno se urušio deo zgrade u okrugu Mezeh. Bezbednosne snage ogradile su područje.

Pozivajući se na vojnog portparola, SANA je izvestila da se radi o napadu. Rečeno je da je izveden raketama ispaljenim s mobilne lansirne platforme. Na mreži "Iks" stoji da su rakete ispaljene sa "kaćuša".

Još uvek nije poznato ko stoji iza napada, dok vlasti rade na tome da razjasne pozadinu napada, navela je SANA. Jedna žena lakše je ranjena.

Asad pre skoro godinu dana pobegao u Rusiju

Eksplozije se događaju u trenutku kada nova sirijska administracija pokušava da pojača sigurnost širom zemlje nakon svrgavanja Bašara al-Asada prošlog decembra.

Asad je pobegao u Rusiju, što je označilo kraj 61 godinu duge vladavine stranke Baas. Prelazna administracija na čelu s bivšim džihadistom Ahmadom al-Šarom preuzela je vlast u januaru.

Autor: A.A.