Snažna mećava pogodila Čile: Već ima petoro mrtvih

Pet osoba poginulo je u snažnoj mećavi koja je pogodila oblast Patagonije u Čileu, a četiri su spasene.

Tela stradalih pronađena su u čileanskom Nacionalnom parku Tores del Pajn, popularnom odredištu na krajnjem jugu zemlje, saopštile su lokalne vlasti, prenosi Skaj njuz.

Predsednički delegat za region Magaljanes Hose Antonio Ruiz rekao je da su među žrtvama državljanka Velike Britanije i po dva državljanina Nemačke i Meksika.

"Zahvaljujemo na naporima svih civilnih, vojnih, državnih i privatnih institucija koje su učestvovale u ovoj operaciji", saopšteno je iz regionalne predsedničke kancelarije na Fejsbuku.

Lokalne vlasti su navele da je potraga okončana i da se sada radi na povratku tela u matične zemlje, u saradnji sa nadležnim konzulatima.

Čileanski predsednik Gabrijel Borić pohvalio je spasilačke ekipe zbog "neumornih" napora uprkos teškim uslovima, uključujući obilne snežne padavine i vetrove koji su dostizali brzinu i do 190 kilometara na sat.

"Porodicama, prijateljima i najbližima petoro stradalih iz Meksika, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva upućujem iskreno saučešće", napisao je Borić u objavi na društvenoj mreži Iks, dodajući da će čileanske vlasti pružiti svu potrebnu podršku.

