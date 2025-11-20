AKTUELNO

KADIROV OBJAVIO SNIMAK: Čečeni ispituju zarobljenog ukrajinskog vojnika

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Mikhail Metzel, Sputnik ||

Čečenski lider, Ramzan Kadirov, objavio je snimak zarobljenog ukrajinskog vojnika kojeg su ispitivali i koji im je otkrio neke detalje o njegovom učešću u ratu.

Čečenski lider i veliki Putinov saveznik, Ramzan Kadirov, objavio je novi video snimak na Telegramu u kojem se vidi ispitivanje zarobljenog ukrajinskog vojnika.

- Naši hrabri borci nastavljaju da ostvaruju uspeh na jednom od ključnih pravaca, prema gradu Vovčanskui Harkovskom pravcu. Danas je usklađen rad pripadnika "AHMAT-Zapad" Ministarstva odbrane Ruske Federacije, službenika Odeljenja unutrašnjih poslova Kurčalojevskog rejona pod komandom braće Ismaila i Rustama Agueva, zajedno sa vojnicima 128. brigade Ministarstva odbrane Ruske Federacije. To je donelo novi rezultat - istakao je Kadirov.

Zarobljavanje ukrajinskog vojnika

Kako stoji u njegovoj objavi na Telegramu, u okolini Volčanska "naši borci su zarobili ukrajinskog vojnika Konstantina Grizlova".

- Tokom ispitivanja, on je izjavio da je nasilno mobilisan od strane vojnog komesarijata, bez ikakve pripreme ili prethodnog iskustva poslat direktno na liniju fronta. Gotovo odmah je dospeo u ruke naših boraca - ističe Kadirov.

Iskaz zarobljenog vojnika

Kako tvrdi Kadirov, zarobljeni vojnik je navodno naglasio da "pod uslovima u kojima je bio ostavljen praktično nije imao šansu da preživi i zahvalio se našim borcima što je ostao živ."

Zahvalnost komandanata

- Rustam Aguev je izrazio iskrenu zahvalnost svim jedinicama za operativnost, disciplinu i visok nivo međusobne saradnje. Takođe je posebno istakao ogromnu ulogu Regionalnog javnog fonda imena Heroja Rusije Ahmata-Hadži Kadirova, koji svakodnevno pruža sveobuhvatnu podršku našim borcima i daje veliki doprinos ostvarivanju postavljenih zadataka - istakao je čečenski lider.

Prema njegovim rečima, rad na Harkovskom pravcu nastavlja se sigurno i planski.

- Kada postoje takvi komandiri, takve jedinice i tako snažna podrška, pozitivan rezultat je neizbežan. Zahvaljujem momcima na efikasnoj službi! - zaključio je na kraju Kadirov.

Autor: S.M.

#Ramzan Kadirov

#Ukrajina

#ispitivanje

#vojnik

#Čečani

