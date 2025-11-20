ODBRANA BRAJANA VOLŠA SPREMILA PAKLENU STRATEGUJU! Okrivljeni za ubistvo Beograđanke pokušava da izbegne 60 svedoka i doživotnu

Profesor prava na Harvardu pričao je o novonastaloj situaciji i mogućoj strategiji koja sprema pravni tim okrivljenog Brajana Volša.

Brajan Volš pred američkim sudom priznao je da je lagao policiju i uklonio telo supruge Ane Volš, ali ne i da ju je ubio, što je po američkim medijima, deo dobre strategije tima odbrane optuženog.

Američki mediji danima polemišu o tome zašto je Brajan Volš pre samog izbora porote i bez konsultacija sa tužilšatvom odlučio da prizna krivicu i to po manjim tačkama optužnice, ali ne i za krivično delo ubistvo. Volš je, podsetimo naveo da je telo supruge bacio u kontejner i da je obmanuo policiju, ali nije priznao da je ubio.

Ronald Salivan, profesor prava na Harvardu za CNN pričao je o novonastaloj situaciji i mogućoj strategiji koja sprema pravni tim okrivljenog Brajana Volša.

- Odluka da se Volš izjasni krivim po tim optužbama je neverovatno smeo potez odbrane. Ovo omogućava odbrani da fokusira suđenje isključivo na pitanje da li je optuženi ubio svoju ženu, što potencijalno ograničava dokaze koje će porota videti o Volšovom odlaganju Aninih ostataka. To bi mogao biti dobar strateški potez za odbranu - rekao je profesor.

Kako je potom dodao moguće je da Volšovi advokati manevrišu da se njihov klijent suoči sa manjim optužbama za ubistvo u nadi da će izbeći doživotnu robiju. Do sada su Volšovi advokati jasno stavili do znanja da on ne priznaje ubistvo supruge, uprkos promeni krivice.

- Gospodin Volš je spreman da prizna navođenje činjenica u vezi sa optužnicom koju je sudija upravo pročitala u meri u kojoj se navodi da je ometao i opstruirao krivičnu istragu o nestanku Ane Volš. Očigledno se protivimo, a on ne priznaje ubistvo - rekla je advokatica odbrane Keli Pordžes na sudu u utorak.

Lakši put do oslobođenja?

Kako potom navode tamošnji mediji, uspeh odbrane mogao bi da zavisi od svedočenja samog Brajana Volša, koji bi mogao da poroti ispriča priču o tome šta se dogodilo nakon što je njihov gost na večeri otišao oko jedan sat ujutru na Novu godinu. Na primer, njegovi advokati bi mogli da tvrde da je Volš nevin za ubistvo jer je strašna nesreća prouzrokovala Aninu smrt, ili da pruže neko opravdanje koje podržava teoriju da je Volš izazvao njenu smrt u samoodbrani.

- Problem sa ovakvim odbranama je što nema potvrde, a navodna žrtva ne može ništa da kaže, jer je osoba preminula - rekao je Salivan, koji je bio u timu odbrane koji je obezbedio oslobađajuću presudu u slučaju dvostrukog ubistva 2017. godine protiv nekadašnjeg igrača NFL-a Arona Ernandeza.

- Ako svedoči i kaže: "Posvađali smo se, znate, ona je potegla nož na mene, a ja sam se branio". On može da svedoči o tome jer nema suprotnih činjenica, kao i da niko drugi nije bio u blizini i to je dokaz. Porota može da to prizna ili ne, ali to je u ovom trenutku zvanično zabeleženo.

"Nećemo pobediti u borbi, pa moramo nešto da uradimo. Bolje da se borimo oko toga da li je Brajan izazvao smrt pokojnika, a ne zbog svega što mu se stavlja na teret" - ovako sigurno razmišlja odbrana okrivljenog navodi profesor prava, a prenose lokalni mediji.

- Lakše se boriti protiv jedne stvari, a ne više njih - objasnio je profesor.

Sud da dokaže krivicu

Pre nego što je Brajan Volš priznao da je kriv za ove dve tačke optužnice, tužilaštvo je spremilo čak 60 svedoka protiv njega, međutim ovim priznanjem taj broj se znatno smanjuje, jer je priznao da se otarasio tela supruge i da je lagao dok je trajala potraga za njom. Prema rečima stručnjaka, ostalo da sud dokaže da li je Brajan Volš ubio suprugu ili ne, iako se na video-snimcima vidi da okrivljeni kupuje sredstva za čišćenje i da to plaća kešom, a ne karticom. Snimljen je i kako baca nekoliko crnih kesa u kontejnere.

Podsetimo, pronađeni su i mnogobrojni DNK dokazi koji uključuju Aninu garderobu, torbicu, čizme, sekiru, testeru i još nekoliko predmeta na kojima je utvrđena krv i žrtve i okrivljenog. Anina krv, kao i nož pronađeni su u podrumu porodične kuće. Takođe, u optužnici se navodi da je Brajan Volš imao i finansijski motiv da ubije svoju suprugu, kako bi unovčio polise životnog osiguranja koje bi mu pomogle da plati oštetu zbog osuđujuće presude za prevaru sa umetninama.

Otežavajuća okolnost za Brajana Volša jeste i to što je utvrđeno da je koristio ajped svog tada šestogodišnjeg sina gde je između ostalog guglao koliko je vremena potrebno da osoba bude na listi nestalih kako bi se proglasili mrtvom, kako da ukloni krv, zatim telo i kako da se telo raspadne.



Autor: Jovana Nerić