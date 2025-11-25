AKTUELNO

Svet

Rusija odbacuje mirovni plan za Ukrajinu: Spremni da pokrenu 'hajku' protiv SAD?

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP//ALEXEI DRUZHININ, SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO,Tanjug AP/Evan Vucci ||

Izvori upoznati sa situacijom sugerišu da je Rusija spremna da odbaci plan i pokrene medijsku hajku protiv SAD, tvrdeći da su se predsednik Donald Tramp i Vladimir Putin na samitu na Aljasci u principu složili oko prethodnog plana od 28 tačaka koji je Rusiji dao praktično sve što je želela.

Očekuje se da će Rusija odbaciti novi sporazum o prekidu vatre od 19 tačaka koji su sastavile SAD i Ukrajina, sugerišući da će rat trajati barem do Božića, rekli su izvori za Njujork Post.

Bela kuća je saopštila da radi na postizanju dogovora pošto je ruski predsednik Vladimir Putin pokazao interesovanje za originalnu verziju plana sa 28 planova, koja je u velikoj meri favorizovala Moskvu.

Ali izvori upoznati sa situacijom sugerišu da je Rusija spremna da odbaci plan i pokrene medijsku hajku protiv SAD, tvrdeći da su se predsednik Tramp i Putin na samitu na Aljasci u principu složili oko prethodnog plana od 28 tačaka koji je Rusiji dao praktično sve što je želela.

Izvori su napomenuli da Rusija i dalje ima nekih problema sa planom od 28 tačaka, pa zašto bi bili saglasni sa manje povoljnom najnovijom verzijom?

Plan od 28 tačaka izazvao je žestoko negodovanje međunarodne zajednice.

- Tokom prošle nedelje, Sjedinjene Države su postigle ogroman napredak ka mirovnom sporazumu dovodeći i Ukrajinu i Rusiju za pregovarački sto - rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit u saopštenju u utorak.

- Postoji nekoliko delikatnih, ali ne i nepremostivih, detalja koje je potrebno rešiti i koji će zahtevati dalje razgovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država - dodala je ona.

Autor: Iva Besarabić

#Rat

#Rusija

#SAD

#Sporazum

#Ukrajina

#Vladimir Putin

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp jasno poručio: Zelenski će mirovni plan morati da prihvati!

Svet

TRAMP PUTINU U RUKE PREDAO MELANIJINO PISMO! Zvaničnici Bele kuće otkrili za Rojters šta se desilo na samitu na Aljasci

Svet

TRAMPOVA 'ZVER' JE KRENULA, KONAČNO JE U AVIONU ZA ALJASKU! Američki predsednik pred istorijski samit sa Putinom poslao poruku od DVE REČI (FOTO+VIDEO

Svet

Putin: Rusija spremna da učini sve da osigura nuklearnu bezbednost

Svet

Putin komentarisao Trampov plan za Ukrajinu: Evo šta je rekao

Svet

TRAMP PRODUŽIO VANREDNO STANJE U SAD: Rusija je izuzetna pretnja nacionalnoj bezbednosti Amerike!