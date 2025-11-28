Oglasili se Mađari posle istorijskog sastanka: Pao dogovor sa Putinom - To vam je zagarantovano!

Mađarska je „zagarantovala energetsku bezbednost“ nakon današnjeg sastanka Viktora Orbana i Vladimira Putina u Moskvi, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je naveo da je Putin potvrdio da će Rusija isporučiti sve ugovorene količine gasa i nafte - i preko naftovoda Družba, i preko gasovoda Turski tok. Dve strane su, kaže, postigle i dogovor o ubrzanju radova na projektu nuklearne elektrane Pakš-2, čiji radovi na terenu počinju 5. februara.

- Ovo je veliki korak ka dugoročnom, stabilnom i pristupačnom snabdevanju Mađarske energentima - poručio je Sijarto.

Govoreći o ratu u Ukrajini, šef mađarske diplomatije rekao je da je Orban ponovio stav da je Mađarska „na strani mira“, te da je zemlja već platila visoku cenu zbog konflikta. Putin je, prema njegovim rečima, potvrdio da bi mirovni samit, ukoliko do njega dođe, mogao biti održan upravo u Budimpešti.

- Mađarska vodi suverenu spoljnu politiku, zasnovanu na nacionalnom interesu. Saradnja sa Rusijom počiva na međusobnom poštovanju i realnosti energetske bezbednosti - izjavio je Sijarto.

Delegaciju u Moskvi predvodi Viktor Orban, a u sastavu su i njegov savetnik za nacionalnu bezbednost Marsel Biro, ministar Janoš Lazar i zamenik ministra Nador Čepregi.

