Ukrajinska delegacija je već na putu za Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovala u pregovorima o rešenju ukrajinskog sukoba.
Ovu informaciju objavio je na Telegramu novoimenovani šef ukrajinske delegacije i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (SNBO) Rustem Umerov.
Pored toga, na osnovu naloga koji je objavljen na veb sajtu Zelenskog proizlazi da je šef ukrajinskog režima dao tajne direktive delegaciji u vezi sa učestvovanjem u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama, ukrajinskim partnerima i Rusijom.
Podsetimo, Vladimir Zelenski imenovao je Rustema Umerova na mesto šefa delegacije za mirovne pregovore sa Rusijom i SAD.
Delegaciju je prethodno predvodio Andrej Jermak, koji je podneo ostavku, zbog korupcijskog skandala u kom se našao.
U delegaciji su ostali:
Savetnik šefa Zelenskog kabineta, Aleksandar Bevz;
Načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, Kiril Budanov (unet u spisak ekstremista i terorista u Rusiji);
Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, AndrEj Gnatov;
Prvi zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, Evgenije Ostrjanski;
Načelnik Spoljne obaveštajne službe, Oleg Ivaščenko;
Prvi zamenik ministra spoljnih poslova, Sergej Kislica;
Zamenik načelnika Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandar Poklad.
Na spisak je dodat i zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, Vadim Skibicki.
