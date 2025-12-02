AfD obara rekorde: Najnovija Insa anketa iz Berlina pokazuje dramatičan preokret

Stranka raste kao nikada do sada, dok Unija tone i gubi dah.

AfD sada osvaja 27 procenata i uzima još jedan poen. CDU i CSU padaju na 24,5 procenata. Razlika od 2,5 poena je najveća do sada. Nikada razmak između dva bloka nije bio ovoliki.

SPD klizi na 14,5 procenata. Zajedno sa Unijom jedva prelaze 39 procenata. Zeleni i Levica stoje u mestu. BSW sa četiri i FDP sa 3,5 procenata ne bi ušli u Bundestag. AfD ostaje jedina stranka koja stabilno raste i diže političku temperaturu u Berlinu.

Na ceo slučaj reagovao je i Filip Gašpar, politički savetnik Alternative za Nemačku, koji je za PINK izjavio: „Ovo više nije samo anketa, ovo je jasan signal da nemački narod neće više da plaća račune za skupe struje, masovnu migraciju i rat u Ukrajini. Merz i dalje živi u 2015, a birači su već u 2026. Svaka nova Insa anketa je nova opomena da vreme starog političkog kartela ističe. AfD raste jer govori ono što narod zaista misli. Berlin može da priča o vatrenim zidovima koliko hoće, ali birači su taj zid već srušili.“

Autor: S.M.