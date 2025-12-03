JEZIVO! Dečak (4) zabio sestri makaze u glavu - pretvarao se da je lik iz serije!

Stravičan incident u porodičnoj kući šokirao javnost – devojčica (10) završila u bolnici nakon što joj je brat zabio makaze u glavu.

Na Tajlandu se dogodio šokantan incident koji je uznemirio javnost. Četvorogodišnji dečak teško je povredio svoju sestru Nong (10) nakon svađe u porodičnoj kući.

Devojčica nije htela da se igra s njim, pa je dečak uzeo makaze i zabio ih u njenu glavu, dok se pretvarao da je lik iz TV serije.

U trenutku nesreće u kući se nalazio i njihov deda, Jarun R. (50), koji je začuo vrisku i dotrčao u sobu. „Video sam da joj makaze vire iz glave. Pokušao sam da ih izvadim, ali su bile zaglavljene“, ispričao je za lokalne medije.

Devojčica je hitno prevezena u bolnicu, gde su lekari uspeli da izvade makaze. Oštrica je probila lobanju 2,5 centimetara, ali srećom nije nanela dalje povrede. Nakon dvodnevnog lečenja, puštena je kući.

Boy stabbed sister in head with scissors while pretending to be TV character https://t.co/1R8f6j0WkR via @MetroUK — Abdul Wahid (@Abdul248Abdul) 25. март 2024.

Rođak porodice kasnije je otkrio da se dečak u trenutku incidenta „pretvarao da je lik iz serije“ i da je makaze bacio na sestru.

Ovaj slučaj izazvao je šok i zabrinutost, a stručnjaci upozoravaju na opasnost imitiranja nasilnih scena iz medija kod dece.

Autor: Dalibor Stankov