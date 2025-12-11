Tramp o novoj kampanji Bele kuće: Kolumbija proizvodi mnogo droge, Gustavo Petro će biti sledeći

Predsednik SAD Donald Tramp pojačao je svoje pretnje Kolumbiji i rekao da je predsednik te zemlje Gustavo Petro "sledeći" u regionalnoj kampanji Bele kuće protiv trgovine drogom.

Iako je Tramp u početku razgovora sa novinarima u sredu rekao da nije "baš previše razmišljao o Petru", njegovi komentari su se brzo pretvorili u ozbiljno zveckanje oružjem protiv kolumbijskog lidera, navodi Politiko.

"Kolumbija proizvodi mnogo droge.Zato je bolje da se opameti ili će biti sledeći. Uskoro će biti sledeći. Nadam se da sluša, biće sledeći“, izjavio je Tramp.

Trampovi komentari označavaju oštru eskalaciju pretnji kolumbijskom lideru, navodi američki portal.

U razgovoru za Politiko ranije ove nedelje, američki predsednik je pomenuo proširenje svoje vojne operacije protiv trgovine drogom, koja je do sada bila usmerena na Venecuelu, i na Meksiko i Kolumbiju.

Tenzije između Trampa i Petra eskalirale su ove jeseni tokom kampanje SAD protiv trgovine drogom u regionu.

Trampova administracija je u septembru oduzela Kolumbiji status partnera za kontrolu droge i poništila Petrovu vizu, smanjivši pomoć zemlji i nazvavši njenog lidera, "kriminalnim dilerom droge", navodi Politiko.

Autor: Marija Radić