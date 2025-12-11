'ON JE SLEDEĆI' Tramp ponovo ZVECKA ORUŽJEM, preti udarom ovoj zemlji: Ako se ne opamete, krećemo

Predsednik SAD Donald Tramp pojačao je svoje pretnje Kolumbiji i rekao da je predsednik te zemlje Gustavo Petro "sledeći" u regionalnoj kampanji Bele kuće protiv trgovine drogom.

Iako je Tramp u početku razgovora sa novinarima u sredu rekao da nije "baš previše razmišljao o Petru", njegovi komentari su se brzo pretvorili u ozbiljno zveckanje oružjem protiv kolumbijskog lidera, navodi Politiko.

- Kolumbija proizvodi mnogo droge. Zato je bolje da se opameti ili će biti sledeći. Uskoro će biti sledeći. Nadam se da sluša, biće sledeći - izjavio je Tramp.

Trampovi komentari označavaju oštru eskalaciju pretnji kolumbijskom lideru, navodi američki portal.

U razgovoru za Politiko ranije ove nedelje, američki predsednik je pomenuo proširenje svoje vojne operacije protiv trgovine drogom, koja je do sada bila usmerena na Venecuelu, i na Meksiko i Kolumbiju.

Tenzije između Trampa i Petra eskalirale su ove jeseni tokom kampanje SAD protiv trgovine drogom u regionu.

Trampova administracija je u septembru oduzela Kolumbiji status partnera za kontrolu droge i poništila Petrovu vizu, smanjivši pomoć zemlji i nazvavši njenog lidera, "kriminalnim dilerom droge", navodi Politiko.



Autor: Iva Besarabić