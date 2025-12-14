AKTUELNO

Arsen preživeo teroristički napad, ali i masakr u Sidneju: Nikada nisam mislio da ću ovo videti u Australiji

Krvav muškarac, sa povezom na glavi, koji je preživeo 7. oktobar, priznao je da nikada nije mislio da će isti užas stići i u Australiju, a preživeo je "čudom" kada su dvojica napadača otvorila vatru na plaži Bondi.

Arsen Ostrovski, međunarodni advokat za ljudska prava, bio je sa svojom porodicom kada je 15 posetilaca festivala ubijeno, a desetine povređeno.

On je sada otrkio kako je jedva preživeo, nakon što je takođe doživeo užase masakra Hamasa na muzičkom festivalu Nova u Izraelu, piše Dejli Mejl.

Ostrovski je rekao: "Preživeo sam 7. oktobar. Nikada nisam mogao da zamislim da ću videti ovakav užas u Australiji. Metak me je okrznuo po glavi. Lekari su rekli da je čudo što sam preživeo, ali oporaviću se."

Bivši izraelski državljanin naveo je da večeras počinje "prva noć Hanuke".

Foto: Tanjug AP/Mark Baker

Dodao je: "Sile tame i mržnje nikada neće pobediti. Pobedićemo. Am Jisrael Ćaj."

Ranije je za 9News rekao: "Deca, mališani na festivalu, igraju se, a onda odjednom potpuni haos. Pucnjava svuda, ljudi se povlače, bio je potpuni haos. Nismo znali šta se dešava, odakle dolazi pucnjava."

Ostrovski je rekao da je živeo u Izraelu 13 godina i preživeo napade 7. oktobra 2023. godine.

"Preživeli smo gore stvari, preživećemo i ovo, i stići ćemo do tih ološa koji su ovo uradili", rekao je.

Foto: Tanjug AP/Mark Baker

"Video sam barem jednog naoružanog čoveka… Koji je pucao nasumično u svim pravcima. Video sam kako deca padaju na zemlju, video sam starije osobe, video sam lica sa invaliditetom, bio je potpuni krvavi pir. 7. oktobar, to je poslednji put kada sam video ovako nešto. Nikada nisam mislio da ću ovo videti u Australiji, ne u svom životu, na plaži Bondi, od svih mesta, na ovom ikonskom mestu."

Najmanje 16 ljudi je poginulo, uključujući decu, a najmanje 29 je povređeno nakon užasnog napada.

'UBICE SU OTAC I SIN' Policija otkrila šok detalje o krvavom napadu u Sidneju

Autor: Marija Radić

#Napad

#Sidnej

#arsen ostrovski

#masakr

#teroristički napad

