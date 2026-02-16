OTAC I SIN UBILI 15 LJUDI TOKOM PROSLAVE HANUKE: Osumnjičeni za teroristički napad na plaži u Sidneju SASLUŠAN PRED SUDOM

Osumnjičeni za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju, Navid Akram, pojavio se jutros na saslušanju sudu putem video-linka.

Akram je kratko govorio tokom saslušanja na sudu u Sidneju putem video-linka iz zatvora pod visokom bezbednošću, Popravnog centra Goulburn.

Advokat Navida Akrama rekao da je prerano da se kaže kako ce se njegov 24-godišnji klijent izjasniti o optužbama, preneli su australijski mediji.

Akram je optužen za ubistvo 15 ljudi iz vatrenog oružja tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na sidnejskoj plaži Bondi.

On se suočava sa 59 tačaka optužnice zbog pucnjave 14. decembra, uključujući 15 tačaka za ubistvo, 40 tačaka za ranjavanje sa namerom ubistva i terorističko delo.

Policija navodi da je izvršio masovnu pucnjavu sa svojim ocem Sadžidom (50), koji je ubijen tokom napada.

Autor: Iva Besarabić