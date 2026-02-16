AKTUELNO

Svet

OTAC I SIN UBILI 15 LJUDI TOKOM PROSLAVE HANUKE: Osumnjičeni za teroristički napad na plaži u Sidneju SASLUŠAN PRED SUDOM

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Baker ||

Osumnjičeni za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju, Navid Akram, pojavio se jutros na saslušanju sudu putem video-linka.

Akram je kratko govorio tokom saslušanja na sudu u Sidneju putem video-linka iz zatvora pod visokom bezbednošću, Popravnog centra Goulburn.

Advokat Navida Akrama rekao da je prerano da se kaže kako ce se njegov 24-godišnji klijent izjasniti o optužbama, preneli su australijski mediji.

Akram je optužen za ubistvo 15 ljudi iz vatrenog oružja tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na sidnejskoj plaži Bondi.

On se suočava sa 59 tačaka optužnice zbog pucnjave 14. decembra, uključujući 15 tačaka za ubistvo, 40 tačaka za ranjavanje sa namerom ubistva i terorističko delo.

Policija navodi da je izvršio masovnu pucnjavu sa svojim ocem Sadžidom (50), koji je ubijen tokom napada.

Autor: Iva Besarabić

#Australija

#Hanuka

#Policija

#Sidnej

#Suđenje

#teroristički napad

POVEZANE VESTI

Svet

UBIO 15 NA PLAŽI SMRTI! Najkrvaviji pokolj u Australiji u poslednjih 30 godina: Otac terorista LIKVIDIRAN, SIN PRED SUDOM

Svet

TERORISTA IZ SIDNEJA PROBUDIO SE IZ KOME NAKON POKOLJA: U toku ispitivanje u bolnici

Svet

PUCNJAVA NA POPULARNOJ PLAŽI U SIDNEJU! Nastao STAMPEDO, stotine ljudi krenulo da beži! (VIDEO)

Svet

OVO JE NAPADAČ IZ SIDNEJA! Nemilosrdno ubijao ljude na plaži, a onda ga je prodavac voća i povrća Ahmed savladao

Svet

POGLEDAJTE KAKO JE SAVLADAN TERORISTA IZ SIDNEJA! Čovek HEROJ ga dohvatio s leđa, usledila je borba na život i smrt! (FOTO/VIDEO)

Svet

NOVI BILANS MASAKRA U SIDNEJU: 12 mrtvih, skoro 30 povređenih! Potvrđeno da je reč o TERORIZMU