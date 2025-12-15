OVO SU ŽRTVE TERORISTIČKOG NAPADA U SIDNEJU: Policajcu 'razneto rame', među ubijenima i DETE od 10 godina i preživeli holokausta (VIDEO)

Broj žrtava u ponedeljak ujutru porastao je na 16, uključujući devojčicu od 10 godina i muškarca starog 40 godina, koji su preminuli u bolnici. Ranjeno je 40 ljudi.

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da su poginuli starosti od 10 do 87 godina.

Dva policijska službenika bore se za život nakon terorističkog napada na plaži Bondi, pri čemu je jedan više puta upucan u lice, a drugom je rame „razneto“.

Devojčica od 10 godina, voljeni rabin koji je imao dvomesečno dete, preživeli iz Holokausta, kao i državljani Francuske i Izraela, prve su poznate žrtve masovne pucnjave na plaži Bondi, u istočnom delu Sidneja, u kojoj je poginulo najmanje 16 ljudi, a mnogi su ranjeni.

U nedelju popodne, dvojica muškaraca ispalila su na desetine metaka na događaju „Hanuka na moru“, organizovanom povodom jevrejskog praznika Hanuke. Procenjuje se da je događaju prisustvovalo više od 100 ljudi.

Policija je saopštila da je 14 ljudi poginulo na licu mesta. Još 42 osobe – uključujući četvoro dece – prevezene su u bolnice. Dve osobe su potom preminule u bolnici tokom noći – devojčica od 10 godina i muškarac star 41 godinu.

Snimak iz drona naoružanih napadača dok ih australijske snage bezbednosti eliminišu kod malog mosta. pic.twitter.com/6rrp3Ljz8s — Oruzje Online (@oruzjeonline) 14. децембар 2025.

Žrtve su starosti od 10 do 87 godina.

Pet osoba je i dalje u kritičnom stanju, saopštila je policija u ponedeljak ujutru, uključujući dva policijska službenika – jednog redovnog i jednog pripravnika.

POLICAJCI U KRITIČNOM STANJU

Policajci ranjeni u terorističkom napadu vode očajničku borbu za život, a jedan od njih je zadobio katastrofalne povrede ramena, usled kojih je zamalo iskrvario.

Izvori su potvrdili da je policajac, kome je „rame razneto“, u nedelju kasno uveče podvrgnut hitnoj operaciji kako bi se zaustavio gubitak krvi.

Supruga povređenog policajca, koja je takođe pripadnica policije i trenutno je trudna, doputovala je sa severa države kako bi bila uz njega.

NAPADAČI

Otac i sin identifikovani su kao napadači koji stoje iza terorističkog napada na plaži Bondi, u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi. Navid Akram (24) i Sadžid Akram (50) otvorili su vatru na jevrejski događaj povodom Hanuke nešto pre 19 časova u nedelju. Pedesetogodišnjak je ubijen u policijskoj intervenciji, dok je 24-godišnjak ranjen i priveden u kritičnom stanju.

Još 40 ljudi je povređeno, od čega je pet u kritičnom stanju. Dva povređena policajca nalaze se u teškom, ali stabilnom stanju.

Incident je zvanično okarakterisan kao teroristički napad. Premijer Australije Entoni Albaneze nazvao je masakr „zlim antisemitizmom“ i „napadom na naš način života“.

-Nema mesta za ovu mržnju, nasilje i terorizam u našoj zemlji, izjavio je on. „Neka bude jasno – iskorenićemo to.“

Autor: Iva Besarabić