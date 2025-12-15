AKTUELNO

Svet

BUJIČNE POPLAVE NOSILE TELA, ODSEČENI PUTEVI! Život im preko noći postao horor, scene slamaju srca (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Stephen Brashear ||

Najmanje 21 osoba je izgubila život, a 32 su povređene u bujičnim poplavama koje su u nedelju pogodile priobalnu provinciju Safi u Maroku, 330 kilometara južno od Rabata, saopštile su marokanske vlasti, prenose francuski mediji.

Za sat vremena pala je količina kiše dovoljna da izazove bujične poplave, preneo je Rojters.

Poplavljeno je oko 70 kuća i prodavnica, a bujica je odnela desetak automobila i odsekla mnoge puteve u provinciji Safi i okolini.

Akcije spasilačkih ekipa u najugroženijim područjima se nastavljaju, saopštile su vlasti.

Maroko su pogodile obilne kiše i snežne padavine na Atlaskim planinama, nakon sedam godina suše.

Autor: Iva Besarabić

