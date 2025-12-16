MIROVNI PLAN USKORO PRED PUTINOM: Amerikanci rešili 90 odsto problematičnih pitanja između Rusije i Ukrajine

Zelenski najavio da bi dokumenti mogli biti spremni već za vikend, Kremlj poručuje da stav Rusije ostaje nepromenjen Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi predlozi dogovoreni sa američkim zvaničnicima o mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini mogli biti finalizovani u roku od nekoliko dana, nakon čega će ih američki izaslanici predstaviti Kremlju.

Posle dvodnevnih razgovora u Berlinu, američki zvaničnici su saopštili da je rešeno 90 odsto problematičnih pitanja između Rusije i Ukrajine, ali i dalje nije jasno da li je kraj rata bliži, posebno jer ruska strana nije prisutna u trenutnim pregovorima.

Zelenski je dodao da se očekuje glasanje američkog Kongresa o bezbednosnim garancijama i da bi finalizovani set dokumenata mogao biti spreman „danas ili sutra“. Nakon toga, SAD bi održale konsultacije sa Rusijom, a zatim bi usledili sastanci na visokom nivou, potencijalno već ovog vikenda.

Kremlj je, međutim, saopštio da nije video detalje predloga o bezbednosnim garancijama. Portparol Dmitrij Peskov naglasio je da Moskva nije promenila stav o sukobu i ostvarivanju svojih vojnih ciljeva.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da Rusija „ni pod kojim okolnostima“ neće prihvatiti prisustvo NATO trupa u Ukrajini.

Glavna tačka spoticanja ostaje pitanje teritorija – američka strana traži da Ukrajina odustane od delova Donbasa, dok Kijev želi da zamrzne linije na trenutnoj tački kontakta.

Autor: Dalibor Stankov