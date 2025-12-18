OTKRIVENO KRETANJE UBICE SA UNIVERZITETA BRAUN: Policija i dalje traži napadača odgovornog za smrt dve i ranjavanje devetoro osoba (FOTO)

Policija u Providensu i dalje traži napadača odgovornog za smrt dve i ranjavanje devetoro osoba na Univerzitetu Braun.

Oni traže pomoć javnosti u identifikaciji napadača, kao i osobe koja je možda bila u kontaktu sa njim.

Takođe, policija je danas objavila mapu koja pokazuje gde je napadač viđen na dan pucnjave.

Mapa, objavljena na društvenoj mreži X, prikazuje ulice obeležene jednom bojom, koje potvrđuju gde je napadač viđen na snimcima nekoliko sati pre pucnjave, saopštila je policija.

🚨🚨🚨 BROWN SHOOTER SPENT 6 HOURS CASING CAMPUS - POLICE JUST MAPPED HIS ENTIRE DAY



Providence police released a map showing everywhere the Brown University shooter walked before killing two students.



Turns out he spent the whole day preparing. pic.twitter.com/8plM2ew3PK — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) 18. децембар 2025.

Veća, istaknuta zona pokazuje područja gde istražitelji još uvek traže snimke sa dana incidenta, dodali su iz policije.

Podsetimo, do pucnjave na Univerzitetu Braun došlo je u subotu popodne, u učionici u inženjerskoj zgradi Barus i Holi.

Autor: Iva Besarabić