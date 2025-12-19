Osuđen srpski "pink panter" koji je izveo pljačku poznate zlatare u Nemačkoj: Nakit u vrednosti od 3,3 miliona evra prebacio u Srbiju

Član pljačkaške grupe "Pink panteri" osuđen je na 11 godina zatvora zbog pljačke luksuzne juvelirnice "Brege" u Dizeldorfu, tokom koje je ukraden nakit i skupoceni satovi vredni više od 3,3 miliona evra.

Presudu je izrekao Okružni sud u Dizeldorfu, koji je okrivljenog Srbina (55) proglasio krivim za teško razbojništvo izvršeno u sastavu organizovane kriminalne grupe.

Sud je naveo da je reč o dobro isplaniranoj akciji, karakterističnoj za metode koje se godinama vezuju upravo za "Pink pantere".

- Srbin je uhapšen tek prošle godine u Švajcarskoj nakon pljačke kompanije za transport novca. Izručen je Nemačkoj početkom februara. On je već nekoliko puta robijao zbog krađe nakita u Francuskoj i Španiji - navodi izvor i dodaje koja je bila uloga Srbina u pljački zbog koje je sada osuđen:

Tada je Srbin (55) pretio zaposlenima i držao ih na odstojanju biber sprejom, dok su njegovi saučesnici praznili vitrine i izloge.

Pljačka se dogodila u decembru 2020. godine, kada su maskirani napadači automobilom probili ulaz u juvelirnicu, dok su zaposlene držali pod kontrolom uz pretnju suzavcem. Za svega nekoliko minuta, iz izloga su pokupili najskuplje komade nakita i satove, nakon čega su pobegli.

Prema navodima tužilaštva, banda je imala precizno razrađen plan bekstva, a ukradena roba je ubrzo prebačena van Nemačke.

Kako je tokom suđenja potvrđeno, ukradeni nakit i satovi pronađeni su nedelju dana kasnije u Srbiji, u okviru međunarodne policijske akcije, što je bio jedan od ključnih dokaza protiv optuženog.

Presuda još nije pravosnažna

Sud je kao otežavajuću okolnost uzeo i činjenicu da je okrivljeni ranije osuđivan za slična krivična dela, zbog čega mu je izrečena kazna znatno stroža od one koju je tražilo tužilaštvo.

Tužilaštvo je zahtevalo osam godina zatvora, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu, ali je sud odlučio drugačije. Presuda još nije pravosnažna, a jedan od saučesnika je ranije već osuđen, dok se za trećim članom grupe i dalje traga.

Autor: S.M.