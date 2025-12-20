Rusija zatvara vrata Evropi: Putin prekida sporazume sa nizom zemalja, evo ko je sve precrtan!

Ruska vlada je ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine niz sporazuma o vojnoj saradnji sa evropskim državama, čime se nastavlja politika ograničavanja formalne saradnje sa Zapadom.
Odluka je objavljena na zvaničnom portalu pravnih akata, prenose RIA Novosti.
Ko je sve „precrtan“
Nemačka – sporazum iz Moskve, 13. april 1993.
Poljska – bilateralna vojna saradnja, 7. jul 1993.
Norveška – vojna saradnja, 15. decembar 1995.
Bugarska – 4. avgust 1992.
Rumunija – 28. mart 1994.
Danska – 8. septembar 1994.
Velika Britanija i Severna Irska – 18. mart 1997.
Holandija – 18. jun 1997.
Hrvatska – 18. decembar 1998.
Belgija – 19. decembar 2001.
Češka Republika – 16. april 2002.
Ranije odluke
decembra raskinuti su sporazumi sa Francuskom (1994), Kanadom (1989) i Portugalom (2000).
U junu je raskinut sporazum sa Švedskom o razmeni informacija o nuklearnim postrojenjima i obaveštavanju o incidentima.
Premijer Mihail Mišustin ranije je potpisao naredbu o raskidu sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji sa Nemačkom, dok je rusko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo da dokument „izgubio smisao“ i da ne odražava realno stanje odnosa.
Ova odluka predstavlja nastavak politike Moskve da ograniči formalne kanale vojne saradnje sa zapadnim državama, uz obrazloženje da sporazumi više ne odražavaju realnost odnosa i da su postali „besmisleni“.
Autor: Dalibor Stankov