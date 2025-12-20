Rusija zatvara vrata Evropi: Putin prekida sporazume sa nizom zemalja, evo ko je sve precrtan!

Ruska vlada je ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine niz sporazuma o vojnoj saradnji sa evropskim državama, čime se nastavlja politika ograničavanja formalne saradnje sa Zapadom.

Odluka je objavljena na zvaničnom portalu pravnih akata, prenose RIA Novosti.

Ko je sve „precrtan“

Nemačka – sporazum iz Moskve, 13. april 1993.

Poljska – bilateralna vojna saradnja, 7. jul 1993.

Norveška – vojna saradnja, 15. decembar 1995.

Bugarska – 4. avgust 1992.

Rumunija – 28. mart 1994.

Danska – 8. septembar 1994.

Velika Britanija i Severna Irska – 18. mart 1997.

Holandija – 18. jun 1997.

Hrvatska – 18. decembar 1998.

Belgija – 19. decembar 2001.

Češka Republika – 16. april 2002.

Ranije odluke

decembra raskinuti su sporazumi sa Francuskom (1994), Kanadom (1989) i Portugalom (2000).

U junu je raskinut sporazum sa Švedskom o razmeni informacija o nuklearnim postrojenjima i obaveštavanju o incidentima.

Premijer Mihail Mišustin ranije je potpisao naredbu o raskidu sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji sa Nemačkom, dok je rusko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo da dokument „izgubio smisao“ i da ne odražava realno stanje odnosa.

Ova odluka predstavlja nastavak politike Moskve da ograniči formalne kanale vojne saradnje sa zapadnim državama, uz obrazloženje da sporazumi više ne odražavaju realnost odnosa i da su postali „besmisleni“.

Autor: Dalibor Stankov