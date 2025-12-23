Tramp odobrio gradnju dva nova ratna broda 'Zlatne flote' američke mornarice

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je odobrio plan izgradnje dva nova ratna broda američke mornarice, koji je nazvao "Zlatna flota" Pentagona, dodajući da su u pitanju "ogromni, najveći ratni brodovi ikad izgrađeni".

"Kao vrhovni komandant, velika mi je čast da objavim da sam odobrio plan prema kojem mornarica započinje izgradnju dva potpuno nova, najveća bojna broda koja smo ikada imali", rekao je Tramp.

Tramp je, prema navodima CBS-a, istakao i da očekuje da će u kratkom roku biti izgrađeno ukupno 10 brodova, a dugoročno između 20 i 25, a tokom obraćanja bili su izloženi renderi brodova koji nose naziv "Tramp klasa".

"Svaki od ovih brodova biti najveći bojni brod u istoriji naše zemlje i najveći bojni brod ikada izgrađen u svetu", naglasio je američki predsednik.

On je naveo da Sjedinjenim Američkim Državama hitno trebaju novi brodovi, jer su mnogi postojeći "stari, istrošeni i zastareli", dodajući da administracija nastoji da ojača brodogradnju i lanac snabdevanja u toj oblasti.

"Nikada nije bilo ničeg sličnog ovim brodovima. Biće najbrži, daleko najveći i stotinu puta moćniji od bilo kog bojnog broda ikada izgrađenog. Najveći bojni brodovi u istoriji sveta", rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

Američki predsednik je istakao i da će brodovi biti napravljeni od čelika i da će biti teši između 30 i 40 hiljada tona, a da će biti naoružani topovima i raketama, kao i hipersoničnim oružjem i "moćnim laserima"

Upitan da li se brodovi prave kako bi se pariralo Kini, Tramp je odgovorio da se ovim brodovima parira svima.

"Pariramo svima, ne samo Kini. Imamo odličan odnos s Kinom", istakao je Tramp.

Istovremeno, Tramp je izjavio i da će se sledeće nedelje sastari s glavnim izvođačima radova u oblasti odbrane kako bi se pozabavili onim što je opisao kao spor raspored proizvodnje

Američki predsednik je najavu dao u prisustvu ministra odbrane SAD Pita Hegseta, američkog državnog sekretara Marka Rubija i sekretara američke mornarice Džona Felana.

"Budući bojni brod klase Tramp, U.S.S. Defajant, biće najveći, najsmrtonosniji, najprilagodljiviji i i najlepši ratni brod bilo gde na okeanima", rekao je Felan opisavši gradnju "generacijskom investicijom" uz poruku da će "učiniti mornaricu ponovo velikom".

Sekretar mornarice Džon Felan je prošle nedelje najavio i izgradnju nove klase ratnih brodova u okviru "Zlatne flote", ističući da je cilj da brodovi budu američkog dizajna i proizvodnje, sa planom da prvi bude porinut 2028. godine.