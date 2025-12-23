Potvrđena smrt načelnika generalštaba Libije i njegove pratnje u PADU AVIONA u Turskoj: Pokrenuta istraga

Načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed Al Hadad i njegova pratnja poginuli su danas u padu aviona, koji je nestao sa radara nedugo nakon poletanja sa turskog aerodroma Ankara Esenbog, izjavio je šef Vlade nacionalnog jedinstva Libije Abdelhamid Dbeibah.

''Obavešteni smo o smrti načelnika štaba libijske vojske Al Hadada i onih koji su ga pratili'', rekao je Dbeibah, a prenosi Hurijet.

Kako se navodi, avion se srušio na oko dva kilometra udaljenosti od sela Kesikavak u okrugu Hajmana.

Turski ministar pravde Jilmaz Tunč je saopštio da je pokrenuta istraga o padu aviona.

Prethodno je ministar unutrašnih poslova turske Ali Jerlikaja rekao da je veza sa privatnima avionom u kojem su se nalazili Al Hadad i četvoro ljudi iz njegove pratnje izgubljena nedugo nakon poletanja sa aerodroma.

Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poleteo je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.

"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom sletanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.

Autor: Marija Radić