AKTUELNO

Politika

'NASTAVLJAMO DA PRODUBLJUJEMO EKONOMSKU SARADNJU' Ministarka privrede Adrijana Mesarović se sastala sa delegacijom Libije

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas sa delegacijom Libije koju je predvodio Mohamed Riad, predsednik unije privrednih industrijskih i poljoprivrednih komora.

- Konstruktivan sastanak sa privrednom delegacijom Libije, koju je predvodio g. Mohamed Raid, predsednik Generalne unije privrednih, industrijskih i poljoprivrednih komora, uz prisustvo ambasadora Libije u Srbiji, Nj.E. g. Mohameda Galbuna - napisala je na Instagramu.

Kako je navela ministarka Adrijana Mesarović nastaviće sa produbljivanjem ekonomske saradnje i otvaranjem nove perspektive rasta i razvoja za Srbiju.

- Nastavljamo da produbljujemo ekonomsku saradnju prateći politiku našeg predsednika Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i otvaramo nove perspektive rasta i razvoja za Srbiju - navela je ona.

Autor: Iva Besarabić

#Adrijana Mesarović

#Livija

#Ministarstvo privrede

#SNS

#Sastanak

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

MESAROVIĆ SE U ŠANGAJU SASTALA SA DELEGACIJOM KOMPANIJE ,'Geely Auto Group - ZEEKR': Predstavili smo komparativne prednosti našeg tržišta i visokoobra

Politika

'GRADIMO PARTNERSTVA KOJA SRBIJU ČINE SNAŽNIJOM, OTPORNIJOM I KONKURENTNIJOM' Ministarka Mesarović sastala se sa delegacijom Francuske razvojne agenci

Politika

Ministarka Mesarović sastala se sa kompanijom'Geely Auto Group - ZEEKR' u Šangaju - Razgovarali o mogućnostima ulaganja u Srbiju, predstavljene sve pr

Politika

'PREDSTAVILA SAM PRIVREDNE POTENCIJALE NAŠE ZEMLJE' Ministarka Mesarović sa gradonačelnicom Šaosinga: Očekujem da ćemo o konkretnim mogućnostima za sa

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANAK SA DELEGACIJOM MMF: Zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, kao i otva

Politika

'SRBIJA I AZERBEJDŽAN GRADE ODNOSE ZASNOVANE NA POŠTOVANJU' Mesarović: Sigurna sam da ćemo u narednom periodu dodatno i značajno podići nivo privredne