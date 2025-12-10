'NASTAVLJAMO DA PRODUBLJUJEMO EKONOMSKU SARADNJU' Ministarka privrede Adrijana Mesarović se sastala sa delegacijom Libije

Ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas sa delegacijom Libije koju je predvodio Mohamed Riad, predsednik unije privrednih industrijskih i poljoprivrednih komora.

- Konstruktivan sastanak sa privrednom delegacijom Libije, koju je predvodio g. Mohamed Raid, predsednik Generalne unije privrednih, industrijskih i poljoprivrednih komora, uz prisustvo ambasadora Libije u Srbiji, Nj.E. g. Mohameda Galbuna - napisala je na Instagramu.

Kako je navela ministarka Adrijana Mesarović nastaviće sa produbljivanjem ekonomske saradnje i otvaranjem nove perspektive rasta i razvoja za Srbiju.

- Nastavljamo da produbljujemo ekonomsku saradnju prateći politiku našeg predsednika Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i otvaramo nove perspektive rasta i razvoja za Srbiju - navela je ona.

Autor: Iva Besarabić