Snimljen trenutak pada aviona s vojnim vrhom u Turskoj: Jak bljesak povezuje se sa nesrećom (VIDEO)

Načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed Al Hadad i njegova pratnja poginuli su danas u padu aviona, koji je nestao sa radara nedugo nakon poletanja sa turskog aerodroma Ankara Esenbog.

Kako se navodi, avion se srušio na oko dva kilometra udaljenosti od sela Kesikavak u okrugu Hajmana.

Snimci sa bezbednosnih kamera koјi kruže društvenim mrežama prikazuјu јak bljesak za koјi se veruјe da јe povezan sa padom aviona.

Turski ministar pravde Jilmaz Tunč je saopštio da je pokrenuta istraga o padu aviona.

Prethodno je ministar unutrašnih poslova turske Ali Jerlikaja rekao da je veza sa privatnima avionom u kojem su se nalazili Al Hadad i četvoro ljudi iz njegove pratnje izgubljena nedugo nakon poletanja sa aerodroma.

Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poleteo je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.

"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom sletanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.

Autor: Marija Radić