Snimljen trenutak pada aviona s vojnim vrhom u Turskoj: Jak bljesak povezuje se sa nesrećom (VIDEO)

Načelnik Generalštaba vojske Libije Mohamed Al Hadad i njegova pratnja poginuli su danas u padu aviona, koji je nestao sa radara nedugo nakon poletanja sa turskog aerodroma Ankara Esenbog.
Kako se navodi, avion se srušio na oko dva kilometra udaljenosti od sela Kesikavak u okrugu Hajmana.
Snimci sa bezbednosnih kamera koјi kruže društvenim mrežama prikazuјu јak bljesak za koјi se veruјe da јe povezan sa padom aviona.
🔴#SONDAKİKA | Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu uçağın iletişimin kesildiği noktaya yakın bölgede meydana gelen patlamanın görüntüsü:— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) 23. децембар 2025.
Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/0YAeTbkoiN pic.twitter.com/msQCqybnCc
Turski ministar pravde Jilmaz Tunč je saopštio da je pokrenuta istraga o padu aviona.
Prethodno je ministar unutrašnih poslova turske Ali Jerlikaja rekao da je veza sa privatnima avionom u kojem su se nalazili Al Hadad i četvoro ljudi iz njegove pratnje izgubljena nedugo nakon poletanja sa aerodroma.
🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport— Anadolu English (@anadoluagency) 23. децембар 2025.
✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg
Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poleteo je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.
"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom sletanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.
Autor: Marija Radić