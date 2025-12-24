Ovo je NOVI Mirovni plan za Ukrajinu! Zelenski otkrio detalje svih 20 tačaka

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je novi mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Plan ima 20 tačaka, a Zelenski je predstavio sve njegove detalje.

Posle višenedeljnih razgovora, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države pripremile su nacrt revidiranog mirovnog plana za okončanje ruske invazije punog obima.

Početni plan od 28 tačaka, koji je Ukrajinu faktički gurao ka kapitulaciji, prerađen je u okvir od 20 tačaka, koji je predsednik Volodimir Zelenski predstavio novinarima, piše Kyiv Independent.

Pored toga, razvijen je nacrt trojnog sporazuma o bezbednosnim garancijama između Ukrajine, SAD i Evrope, kao i bilateralni sporazum o bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD. Još jedan dokument između Kijeva i Vašingtona fokusiran je na ekonomsku saradnju i opisan je kao "mapa puta za prosperitet Ukrajine".

"Napravili smo značajan napredak ka finalizaciji dokumenata", rekao je Zelenski.

Očekuje se da SAD dostave nacrt od 20 tačaka Moskvi kasnije tokom 24. decembra. Ukoliko bude odobren, konačni dokument moraju da potpišu lideri Ukrajine, SAD, Evrope (još nije definisano ko od evropskih lidera) i Rusije.

Očekuje se da primirje počne čim sporazum bude potpisan. Da bi sporazum stupio na snagu, mora ga ratifikovati ukrajinski parlament i ili ga moraju podržati građani Ukrajine na referendumu koji bi se potencijalno održao u roku od 60 dana.

Do sada Ukrajina i SAD nisu postigle dogovor o dva ključna pitanja u revidiranom planu, tačkama 12 i 14, kontroli nad Zaporoškom nuklearnom elektranom koju je okupirala Rusija i kontroli nad regionom Donbasa, koji je razoren ratom još od 2014. godine. Sporazum takođe ne pominje aspiracije Ukrajine za članstvo u NATO.

Ovo je nacrt mirovnog plana od 20 tačaka koji su razvile Ukrajina i SAD:

1. Potpisnice potvrđuju da je Ukrajina suverena država.

2. Dokument predstavlja potpuni i nedvosmisleni sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine. Biće uspostavljen mehanizam za nadzor linije sukoba korišćenjem bespilotnog satelitskog nadzora zasnovanog na satelitima, kako bi se obezbedilo rano otkrivanje kršenja sporazuma.

3. Ukrajina će dobiti bezbednosne garancije.

4. Veličina Oružanih snaga Ukrajine ostaće na 800.000 pripadnika u mirnodopskom periodu.

5. Sjedinjene Američke Države, NATO i evropske države potpisnice obezbediće Ukrajini garancije "nalik Članu 5". Važe sledeće tačke:

A) Ukoliko Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, biće pokrenut koordinisani vojni odgovor i sve globalne sankcije protiv Rusije biće ponovo uvedene.

B) Ukoliko Ukrajina izvrši invaziju na Rusiju ili bez provokacije otvori vatru na teritoriju Rusije, bezbednosne garancije smatraće se ništavim. Ukoliko Rusija otvori vatru na Ukrajinu, bezbednosne garancije stupaju na snagu.

C) Sjedinjene Američke Države će dobiti kompenzaciju za pružanje bezbednosnih garancija. Ova odredba je uklonjena.

D) Ranije potpisani bilateralni sporazumi o bezbednosti između Ukrajine i oko 30 država ostaju na snazi.

6. Rusija će formalizovati svoj stav o nenapadanju prema Evropi i Ukrajini u svim neophodnim zakonima i dokumentima, koje će ratifikovati Državna duma Rusije.

7. Ukrajina će postati članica Evropske unije u jasno definisanom roku i dobiće kratkoročni povlašćeni pristup evropskom tržištu.

"Od danas, vremenski okvir pristupanja Ukrajine predmet je bilateralne rasprave između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, bez evropske potvrde za sada", rekao je Zelenski.

"Članstvo u Evropskoj uniji je takođe naša bezbednosna garancija i zato želimo da utvrdimo datum kada će se to dogoditi. Na primer, 2027. ili 2028. godine."

8. Ukrajina će dobiti globalni paket za razvoj, detaljno razrađen u posebnom sporazumu, koji obuhvata različite ekonomske oblasti:

A) Biće formiran razvojni fond za ulaganja u brzo rastuće industrije, uključujući tehnologiju, centre podataka i veštačku inteligenciju.

B) Sjedinjene Američke Države i američke kompanije sarađivaće sa Ukrajinom na zajedničkim ulaganjima u obnovu, modernizaciju i upravljanje ukrajinskom gasnom infrastrukturom, uključujući gasovode i skladišta.

C) Biće preduzeti zajednički napori na obnovi ratom razorених područja, sa fokusom na obnovu i modernizaciju gradova i stambenih naselja.

D) Razvoj infrastrukture biće prioritet.

E) Eksploatacija minerala i prirodnih resursa biće proširena.

F) Svetska banka obezbediće poseban paket finansiranja radi podrške ubrzanju ovih aktivnosti.

G) Biće uspostavljena radna grupa na visokom nivou, uključujući imenovanje vodećeg globalnog finansijskog stručnjaka kao administratora prosperiteta, koji će nadgledati sprovođenje strateškog plana obnove i budućeg prosperiteta.

9. Biće uspostavljeno nekoliko fondova za obnovu ukrajinske privrede, rekonstrukciju oštećenih područja i regiona i rešavanje humanitarnih pitanja. Cilj je mobilizacija 800 milijardi dolara, što predstavlja procenjenu štetu nastalu usled ruskog rata.

10. Ukrajina će ubrzati proces pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama.

11. Ukrajina potvrđuje svoju posvećenost ostanku nenuklearne države, u skladu sa Sporazumom o neširenju nuklearnog oružja.

12. Kontrola nad Zaporoškom nuklearnom elektranom i obnova Hidroelektrane Kahovka:

Vašington predlaže da Zaporoškom nuklearnom elektranom zajednički upravljaju Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države, pri čemu bi svaka zemlja imala kontrolu nad 33 odsto, a Sjedinjene Američke Države bi imale ulogu glavnog nadzornika elektrane.

Ukrajina se protivi ruskoj kontroli nad elektranom. Kijev predlaže da elektranom upravlja zajedničko preduzeće Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, pri čemu bi 50 odsto proizvedene električne energije išlo teritorijama pod kontrolom Ukrajine, dok bi Sjedinjene Američke Države određivale raspodelu preostalih 50 odsto.

"Smatramo da bi, kako bi sve ovo moglo da se sprovede i bezbedno funkcioniše, Zaporoška nuklearna elektrana, grad Energodar i Hidroelektrana Kahovka morali da budu demilitarizovani, jer se tamo trenutno nalaze ruske trupe i vodi se rat, a ne postoji neophodan nivo bezbednosti", rekao je Zelenski.

13. Ukrajina i Rusija uvešće školske kurseve koji promovišu razumevanje i toleranciju različitih kultura i bore se protiv rasizma i predrasuda. Ukrajina će usvojiti pravila Evropske unije o verskoj toleranciji i zaštiti manjinskih jezika.

14. U Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, linija vojnih položaja na dan potpisivanja biće priznata kao de fakto linija fronta.

A) Radi utvrđivanja pomeranja trupa potrebnih za okončanje rata i uspostavljanje potencijalnih "slobodnih ekonomskih zona", pri čemu bi se Rusija povukla iz tih područja.

B) Rusija mora povući svoje trupe iz okupiranih delova Dnjepropetrovske, Nikolajevske, Sumske i Harkovske oblasti da bi sporazum stupio na snagu.

C) Međunarodne snage biće raspoređene duž linije fronta radi nadzora sprovođenja sporazuma.

D) Strane se obavezuju da će poštovati pravila i obaveze propisane Ženevskim konvencijama iz 1949. godine i njihovim dodatnim protokolima, uključujući univerzalna ljudska prava.

"Dakle, nalazimo se u situaciji u kojoj Rusi žele da se povučemo iz Donjecke oblasti, dok Amerikanci pokušavaju da pronađu način da se mi ne povučemo, jer smo protiv povlačenja", rekao je Zelenski.

"Traže demilitarizovanu zonu ili slobodnu ekonomsku zonu, što znači format koji bi mogao da zadovolji obe strane. Slobodnu ekonomsku zonu smatramo potencijalnom opcijom za jednu suverenu državu da izabere takav put. Borili smo se za jednu jedinu reč - 'potencijalnu'. Verujemo da takve potencijalne ekonomske zone mogu da postoje", dodao je.

"Mi govorimo: ako su svi regioni uključeni i ako ostanemo tamo gde smo sada, onda ćemo postići dogovor. Zato ovde stoji 'potencijalne zone'. Ali ako se ne složimo da 'ostanemo gde jesmo', postoje dve opcije: ili se rat nastavlja, ili će nešto morati da se odluči u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama."

15. Rusija i Ukrajina obavezuju se da će se uzdržati od upotrebe sile radi promene teritorijalnih aranžmana i da će sve sporove rešavati diplomatskim putem.

16. Rusija neće ometati korišćenje reke Dnjepar i Crnog mora od strane Ukrajine u komercijalne svrhe. Poseban pomorski sporazum obezbediće slobodu plovidbe i transporta, a Kinburnska kosa, koju je okupirala Rusija, biće demilitarizovana.

17. Biće uspostavljen humanitarni komitet koji će obezbediti sledeće:

A) Razmenu svih za sve ratne zarobljenike.

B) Oslobađanje svih pritvorenih civila, uključujući decu i političke zatvorenike.

C) Preduzimanje mera za rešavanje problema i ublažavanje patnji žrtava sukoba.

18. Ukrajina mora održati predsedničke izbore što je pre moguće nakon potpisivanja sporazuma.

19. Sporazum će biti pravno obavezujući. Njegovo sprovođenje nadgledaće Savet za mir, kojim će predsedavati Tramp. Ukrajina, Evropa, NATO, Rusija i Sjedinjene Američke Države biće deo tog procesa. Kršenja će dovesti do sankcija.

20. Primirje stupa na snagu odmah nakon što se sve strane saglase sa sporazumom.

Autor: Iva Besarabić