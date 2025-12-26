Uzeo je lopatu i krenuo ka majčinom grobu, kada su videli šta radi ljudi su pokušali da ga obuzdaju - pravi šok nastupio kada mu je policija došla u kuću

Građani koji su se našli na groblju u šoku su gledali u muškarca koji je izvadio majčin sanduk iz grobnice, nakon čega je isti stavio u kola, a zatim i odvezao kući. Kako je rekao, to je učinio da bi proverio da li je ona zaista mrtva.

Muškarac iz Avilésa, Španija, uhapšen je i kasnije pušten nakon što je otkopao grob svoje majke i odneo njeno telo kući, objašnjavajući da je želeo da proveri da li je stvarno mrtva. Ovaj 60-godišnji muškarac je iskopao kovčeg iz grobnice na groblju San Cristóbal u Avilésu, stavio ga u svoj automobil i odvezao ga kući. Prema rekonstrukciji španskog lista El País, majka ovog muškarca, 90-godišnja žena, preminula je iznenada, a šokirani sin je odlučio da izvrši ovu bizarnu radnju kako bi "potvrdio" da je ona zaista mrtva. Muškarac je obavio celu operaciju pred očima nekoliko svedoka koji su pokušali da ga spreće.

Policija reagovala, telo vraćeno u grobnicu

Incident je prijavio lokalni paroh, a španska policija je brzo došla do kuće gde je muškarac bio sa telom svoje majke. On je uhapšen, a kovčeg je vraćen u grobnicu, koja je ponovo zabetonirana. Međutim, nekoliko sati kasnije, sudski nalog je naložio da telo ponovo bude uklonjeno kako bi se izvršila identifikacija.

Zdravstveni pregledi i sudska odluka

Muškarac je zatim prevezen u bolnicu San Agustín, gde je osoblje Odeljenja za psihijatriju ocenilo da njegovo hospitalizovanje nije potrebno. Sudija je odlučio da ne potvrdi hapšenje nakon što je saslušao njegove izjave, u kojima je objasnio da je samo želeo da se uveri da je njegova majka mrtva. On je izrazio žaljenje zbog svog postupka i obećao da neće ponoviti slične radnje.

Muškarac je upozoren da će, ukoliko ponovi sličnu radnju protiv groba svoje majke, biti preduzete odgovarajuće mere. U nedelju, 29. decembra, telo žene je ponovo vraćeno u njen grob. Postupak protiv sina zbog kršenja groba i dalje je otvoren.

Autor: D.Bošković