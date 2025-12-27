Stižu nerealne slike iz Italije: Sneg zatrpao grad, samo na kolima imaju naslage od jednog metra, ljudi kopaju tunele do kuća (VIDEO)

Prato Nevoso ovih dana izgleda kao da je nestao pod snegom. Neviđene snežne padavine, koje traju više od 48 sati bez prekida, potpuno su paralizovale ovaj deo Pijemonta, dok se visina novog snega na pojedinim tačkama približava, a lokalno i prelazi jedan metar.

Italijanski mediji pišu o "snežnoj opsadi" u oblasti Cuneo, dok se Alpi Marittime nalaze u centru novog talasa snažnog zimskog nevremena. Sneg ne prestaje da pada, a putevi, šume i skijališta stopili su se u jedinstven beli pejzaž.



Sneg ne prestaje, region pod potpunom belinom

Na društvenim mrežama dominiraju snimci i fotografije potpuno zavejanih hotela, žičara i ski-staza. "Zatrpani snegom… i srećni", poručili su iz lokalne Snow Academy u Prato Nevoso, uz prizore koji jasno pokazuju razmere padavina i visinu snežnog pokrivača.

Ski-centar je praktično neprepoznatljiv, a količina snega koja je pala za kratko vreme svrstava ovu epizodu među najintenzivnije ove zime na jugozapadu Alpa.



Čišćenje otežano, vlasti pozivaju na oprez

I dok ljubitelji zime slave idealne uslove, operativne ekipe rade danonoćno. Čišćenje snega posebno je otežano u planinskim delovima oko Frabosa Soprana, gde su pojedine saobraćajnice povremeno bile neprohodne.

Italijanske vlasti pozvale su građane i turiste na maksimalan oprez, jer se prema prognozama nove snežne padavine očekuju i u narednim satima. Meteorolozi upozoravaju da bi snežni pokrivač mogao dodatno da raste ukoliko se ciklon zadrži nad regionom.

Autor: D.Bošković