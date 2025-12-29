AKTUELNO

KUĆE I AUTOMOBILI NESTALI POD SNEGOM: Neverovatne scene iz Evrope - Ljudi kopaju tunele do domova

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Instagram.com/marco_adornato ||

Snežna oluja za božićne praznike potpuno je paralizovala područje Primorskih Alpa u italijanskoj pokrajini Pijemont.

Na društvenim mrežama objavljeni su brojni snimci objekata koji su u potpunosti prekriveni snegom, čiji su nanosi bili viši i od jednog metra.

Automobili koji su bili parkirani ispred kuća bukvalno su bili zatrpani, tako da ih meštani nisu mogli prepoznati bez kopanja. Mnogi stanovnici su, kako pišu lokalni mediji, do svojih domova kopali tunele.

Padavine su posebno pogodile zimovalište Prato Nevoso, smešteno na 1.480 metara nadmorske visine, koje je poslednjih dana bukvalno nestalo pod snegom.

Obilne snežne padavine trajale su neprekidno više od 48 sati. Putevi u okolini Prato Nevosa i dalje su blokirani.

Opasnost od lavina podignuta je na najviši nivo, a radnici na održavanju skijaških staza imaju pune ruke posla.

Autor: Iva Besarabić

