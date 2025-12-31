Snažan zemljotres pogodio Kaliforniju: Cela kuća se tresla

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je na području severne Kalifornije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 15 kilometara severozapadno od grada Suzanvile.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
"Cela kuća se tresla", "Ovo je baš dobro drmalo", "Pas je počeo da cvili i osetila sam potres, luster se ljuljao", svedoče građani na EMSC-u.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Autor: Marija Radić