Snažan zemljotres pogodio Kaliforniju: Cela kuća se tresla

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je na području severne Kalifornije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 15 kilometara severozapadno od grada Suzanvile.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

"Cela kuća se tresla", "Ovo je baš dobro drmalo", "Pas je počeo da cvili i osetila sam potres, luster se ljuljao", svedoče građani na EMSC-u.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić