AKTUELNO

Svet

STRAVIČNA NOĆ U NEMAČKOJ: Vatromet ubio dva mladića, više povređenih

Izvor: Pink.rs/Agencije, Foto: Tanjug AP/Rick Rycroft (STF) ||

Dva osamnaestogodišnjaka su poginula u Bilefeldu u novogodišnjoj noći pošto ih je pogodio vatromet domaće izrade.

Policija je objasnila da su vatromet domaće izrade aktivirali na različitim lokacijama. Tom prilikom su zadobili smrtonosne povrede lica.

Prema informacijama koje je dobio Bild, jedan od mladića je oko 23 časa postavio cev u pesak igrališta u Bilefeldu i napunio je eksplozivom. Nešto pre 23.30 časova, detonirao je napravu. Eksplodirala je "pravo ispred njegovog lica", kako je svedok rekao Bildu.

U Berlinu je pet osoba sa povredama od vatrometa primljeno na hitnu pomoć Unfalkrankenhausa (Bolnice za nesreće) u novogodišnjoj noći do 22.30. Dve od njih su teško povređene.

U Lajpcigu je šesnaestogodišnja devojčica teško povredila ruku dok je pokušavala da zapali vatromet koji nije dozvoljen u Nemačkoj. Tinejdžerka je u eksploziji izgubila mali prst i delove domalog prsta, saopštila je policija.

Autor: Iva Besarabić

#Nemačka

#Nova godina

#Smrt

#Vatromet

#petarde

POVEZANE VESTI

Hronika

UBADANJA NOŽEM, 6 POVREĐENIH U 4 SAOBRAĆAJKE: Teška noć u Beogradu, lekari Hitne popadali s nogu, 1.700 poziva za samo 24 sata

Region

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LAKTAŠA: Stradala dvojica mladića

Svet

Jedna osoba poginula, 30 povređenih u sudaru dva voza: Teška nesreća u Peruu

Svet

Tri osobe pogiinule u novogodišnjoj noći od eksplozija pirotehničkih sredstava u Nemačkoj

Društvo

RHMZ IZDAO UPOZORENJE! Oglasili se prvi put u novoj godini: Temperatura strmoglavo pada, u ova dva dela Srbije biće i SNEGA

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu