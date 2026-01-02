Novi detalji o pljački veka u Nemačkoj: Lopovi u banci ispraznili 3.000 sefova (FOTO)

Lopovi koji su opljačkali banku Šparkase u Gelzenkirhenu, na zapadu Nemačke, ispraznili su tokom pljačke 3.000 sefova, iz kojih su odneti zlato, novac i nakit u vrednosti od 90 miliona evra, saopštila je policija.

Portparpol policije u Gelzenkirhenu je za Špigel kazao da je krađa bila "dugoročno planirana operacija", kao i da policija za sada još nema čvrste tragove i da su počinioci u bekstvu.

Nemačka policija je saopštila da želi da pojača napore u istrazi, zbog čega je formirana specijalna jedinica koja se zove "Vežba".

Portparol policije je kazao da je cilj da se jedinica nosi sa "poplavom informacija i tragova", odnosno dojava o pljački od strane građana, kao i da se može pozvati na resurse iz drugih policijskih uprava.

Pljačka se dogodila prošlog vikenda, a provalnici su, kako je utvrđeno,preko podzemne garaže ušli u banku i specijalnom bušilčicom probili debeli armirano-betonski zid do trezora, gde su obili oko 95 odsto od ukupno 3.250 sefova.

Pljačka je otkrivena u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, kada je primećeno da su nepoznate osobe koristile bušilicu da bi izbušile rupu u zidu trezora banke Šparkase u okrugu Buer tokom božićnih praznika ili ubrzo nakon toga.

Neki ljudi su prijavili da su u svojim sefovima čuvali vredni zlatni nakit ili ušteđevinu.

Prema preliminarnim informacijama, pljačka je možda izvršena tokom nekoliko dana, a svedoci su prijavili da su u subotu uveče videli više ljudi kako nose velike torbe na stepeništu parking-garaže pored filijale u okrugu Buer u Gelzenkirhenu.

Policija je nakon pregleda video snimaka iz parking-garaže saopštila da je na njima viđen automobil, u kojem su bile maskirane osobe, kako izlazi iz garaže u ponedeljak rano ujutru, a njegove registarske tablice su navodno ukradene iz Hanovera.

Portparol štedionice izjavio je da je banka do sada bila u kontaktu sa oko 1.000 pogođenih klijenata, kao i da banka pokušava da utvrdi šta je tačno bilo čuvano u sefovima.

Autor: Marija Radić