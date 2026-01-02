AKTUELNO

Svet

Novi detalji o pljački veka u Nemačkoj: Lopovi u banci ispraznili 3.000 sefova (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Christoph Reichwein/dpa ||

Lopovi koji su opljačkali banku Šparkase u Gelzenkirhenu, na zapadu Nemačke, ispraznili su tokom pljačke 3.000 sefova, iz kojih su odneti zlato, novac i nakit u vrednosti od 90 miliona evra, saopštila je policija.

Portparpol policije u Gelzenkirhenu je za Špigel kazao da je krađa bila "dugoročno planirana operacija", kao i da policija za sada još nema čvrste tragove i da su počinioci u bekstvu.

Nemačka policija je saopštila da želi da pojača napore u istrazi, zbog čega je formirana specijalna jedinica koja se zove "Vežba".

Foto: Tanjug AP/Police Gelsenkirchen

Portparol policije je kazao da je cilj da se jedinica nosi sa "poplavom informacija i tragova", odnosno dojava o pljački od strane građana, kao i da se može pozvati na resurse iz drugih policijskih uprava.

Pljačka se dogodila prošlog vikenda, a provalnici su, kako je utvrđeno,preko podzemne garaže ušli u banku i specijalnom bušilčicom probili debeli armirano-betonski zid do trezora, gde su obili oko 95 odsto od ukupno 3.250 sefova.

Pljačka je otkrivena u ponedeljak u ranim jutarnjim satima, kada je primećeno da su nepoznate osobe koristile bušilicu da bi izbušile rupu u zidu trezora banke Šparkase u okrugu Buer tokom božićnih praznika ili ubrzo nakon toga.

Neki ljudi su prijavili da su u svojim sefovima čuvali vredni zlatni nakit ili ušteđevinu.

Prema preliminarnim informacijama, pljačka je možda izvršena tokom nekoliko dana, a svedoci su prijavili da su u subotu uveče videli više ljudi kako nose velike torbe na stepeništu parking-garaže pored filijale u okrugu Buer u Gelzenkirhenu.

Policija je nakon pregleda video snimaka iz parking-garaže saopštila da je na njima viđen automobil, u kojem su bile maskirane osobe, kako izlazi iz garaže u ponedeljak rano ujutru, a njegove registarske tablice su navodno ukradene iz Hanovera.

Portparol štedionice izjavio je da je banka do sada bila u kontaktu sa oko 1.000 pogođenih klijenata, kao i da banka pokušava da utvrdi šta je tačno bilo čuvano u sefovima.

pročitajte još

SEKIROM UBIO PARTNERKU, PA JE ZAKOPAO U POD CRKVE! Stravičan zločin potresao Srbiju

Autor: Marija Radić

#Banka

#Nemačka

#Rupa

#gelzenkirhen

#pljačka

POVEZANE VESTI

Svet

Filmska pljačka banke u Nemačkoj: Iza lopova ostala samo rupa u zidu, OVO je i dalje misterija (FOTO)

Svet

Osuđen srpski "pink panter" koji je izveo pljačku poznate zlatare u Nemačkoj: Nakit u vrednosti od 3,3 miliona evra prebacio u Srbiju

Svet

U Los Anđelesu za vikend izvedena jedna od najvećih pljački u istoriji

Hronika

SAZNAJEMO: RADNICI OBEZBEĐENJA ISPITANI NA POLIGRAFU! Novi detalji istrage pljačke kombija za transport novca u Raškoj

Svet

LOPOVI IZ LUVRA NISU NI TAKLI 'UKLETI DIJAMANT' Čuveni dragulj je zapečatio crnu SUDBINU svakome ko ga je posedovao! Pogledajte kako izgleda (FOTO)

Hronika

Filmska pljačka pošte u Beogradu: Evo kako su lopovi odneli dva miliona