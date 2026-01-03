AKTUELNO

Svet

PRVI SNIMCI UDARA! AMERIKA IZVELA NAPAD NA VENECUELU! U Karakasu odjekuju snažne eksplozije, helikopteri i avioni preleću glavni grad! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Rano ujutru oko dva i tri sata, više eksplozija je odjeknulo u prestonici Venecuele - Karakasu, a stanovnici svedoče o preletu aviona i helikoptera iznad grada.

Stub dima, zvuci aviona i snažne detonacije viđeni su i čuli su se u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, u ranim jutarnjim satima u subotu, prema svedočenjima očevidaca agencije Rojters. Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Po svemu sudeći, iako nije zvanično ništa saopšteno, u pitanju je američki napad na Venecuelu koji je Donald Tramp duže vreme najavljivao.

Preliminarne informacije ukazuju da je nekoliko strateških i vojnih ciljeva bilo predmet koordinisanih napada:

Vojni objekti - Incidenti su prijavljeni u Fort Tiuni i u vazduhoplovnoj bazi La Karlota, u istočnom i centralnom delu grada.

Vladine zgrade - Stanovnici područja oko palate Miraflores prijavili su glasne eksplozije i jako prisustvo bezbednosnih snaga u okolnom području.

Komunikaciona infrastruktura - Primljeni su izveštaji o napadima u oblasti El Vulkan (El Atiljo), gde se nalaze vitalne repetitorske antene za telekomunikacije zemlje.

Priobalno područje - Eksplozije su se čule i u blizini međunarodnog aerodroma Maikvetija u državi La Gvaira.

Napadnuta venecuelanska vojska

Iz El Valjea, na jugozapadu prestonice, stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije u Fort Tiuni, u kojem se nalaze Ministarstvo odbrane i sedište Komande vojske. U međuvremenu, stanovnici Kumbres de Kuruma, blizu drugog ulaza u Fort Tiunu, takođe su prijavili da su čuli eksplozije.

Stravična svedočenja stanovnika

Stanovnici Karakasa probudili su se u ranim jutarnjim satima 3. januara zbog niza eksplozija iznad venecuelanske prestonice. Takođe su prijavili da su videli avione i druge letelice kako lete iznad njih, a prijavljeni su i nestanci struje u raznim delovima grada.

- Zvuk me je probudio, a kada sam pogledao kroz prozor, video sam stubove dima kako se kreću ka La Karloti - rekao je stanovnik Las Mersedesa. U La Karloti se nalaze vazduhoplovna baza Generalisimo de Miranda i vojni aerodrom.

Maduro pre par dana poručio da je spreman na dogovor

Današnji izveštaji dolaze samo nekoliko dana nakon što je Nikolas Maduro poručio da je otvoren za dogovor sa SAD o borbi protiv trgovine drogom u Venecueli.

Venecuelanski predsednik ponovio je tvrdnje kako SAD žele svrgavanje vlade u Venecueli kako bi dobile pristup njenim rezervama nafte.

- Šta traže? Jasno je da žele da se nametnu pretnjama, zastrašivanjem i silom - rekao je Maduro. Dodao je da bi obe države trebale da "počnu ozbiljne razgovore, sa podacima u ruci".

Tramp najavio mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom

Američki predsednik Donald Tramp više puta je upozorio da se SAD pripremaju da preduzmu nove mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venecueli.

U oktobru je rekao da je ovlastio CIA da deluje unutar Venecuele kako bi suzbila navodne ilegalne tokove migranata i droge iz te južnoameričke države.

Sedam eksplozija u Karakasu

Oko 2 sata po lokalnom vremenu u Karakasu se čulo najmanje sedam eksplozija. Istovremeno, čuli su se avioni i helikopteri u niskom letu. Stubovi dima bili su vidljivi iznad glavnog grada Venecuele, a ljudi su pohrlili na ulice. Nije jasno šta je uzrok eksplozija.

Svedok je rekao Rojtersu da je južno područje grada ostalo bez struje.

Autor: A.A.

#Amerika

#Napad

#Venecuela

POVEZANE VESTI

Svet

EKSPLOZIJE POTRESLE GLAVNI GRAD VENECUELE! Karakas bez struje, čuju se avioni i snažna buka

Svet

KRIM U PLAMENU! Ukrajinci napali dronovima, odjekuju eksplozije, pogođeni ruski helikopteri Mi-8 i radar! Ogromna šteta, objavljeni snimci udara

Svet

Izraelski avioni bombardovali ciljeve u Siriji: Uništeni avioni i helikopteri (VIDEO)

Svet

Besne požari na severozapadu Turske: Na terenu oko 1.400 vatrogasaca, podignuti avioni i helikopteri

Svet

SERIJA EKSPLOZIJA U KIJEVU, RUSKI NAPAD NA 1. DAN ŠKOLE! Krstarećim i balističkim raketama po Ukrajini, udarili i dronovi-kamikaze

Svet

PRVI SNIMAK EKSPLOZIJE U BEJRUTU: Oblak dima se diže iznad grada (VIDEO)