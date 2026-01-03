PRVI SNIMCI UDARA! AMERIKA IZVELA NAPAD NA VENECUELU! U Karakasu odjekuju snažne eksplozije, helikopteri i avioni preleću glavni grad! (FOTO+VIDEO)

Rano ujutru oko dva i tri sata, više eksplozija je odjeknulo u prestonici Venecuele - Karakasu, a stanovnici svedoče o preletu aviona i helikoptera iznad grada.

Stub dima, zvuci aviona i snažne detonacije viđeni su i čuli su se u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, u ranim jutarnjim satima u subotu, prema svedočenjima očevidaca agencije Rojters. Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Po svemu sudeći, iako nije zvanično ništa saopšteno, u pitanju je američki napad na Venecuelu koji je Donald Tramp duže vreme najavljivao.

🚨 BREAKING: TOTAL MAYHEM in the streets of Caracas, Venezuela after President Trump orders strikes on Venezuelan military sites



This operation just started about an hour ago and the country is ALREADY on their knees.



Holy crap. pic.twitter.com/5r8h9XFQRm — XRPGOD (@XRPGOD_X) 03. јануар 2026.

Preliminarne informacije ukazuju da je nekoliko strateških i vojnih ciljeva bilo predmet koordinisanih napada:

Vojni objekti - Incidenti su prijavljeni u Fort Tiuni i u vazduhoplovnoj bazi La Karlota, u istočnom i centralnom delu grada.

Eyewitnesses told BBC that La Carlota, a military airfield in central Caracas, and Fuerte Tiuna, the country’s main military base, were affected, along with several circulating videos that appear to show explosions at both sites. — Drop Site (@DropSiteNews) 03. јануар 2026.

Vladine zgrade - Stanovnici područja oko palate Miraflores prijavili su glasne eksplozije i jako prisustvo bezbednosnih snaga u okolnom području.

Komunikaciona infrastruktura - Primljeni su izveštaji o napadima u oblasti El Vulkan (El Atiljo), gde se nalaze vitalne repetitorske antene za telekomunikacije zemlje.

Priobalno područje - Eksplozije su se čule i u blizini međunarodnog aerodroma Maikvetija u državi La Gvaira.

Napadnuta venecuelanska vojska

Iz El Valjea, na jugozapadu prestonice, stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije u Fort Tiuni, u kojem se nalaze Ministarstvo odbrane i sedište Komande vojske. U međuvremenu, stanovnici Kumbres de Kuruma, blizu drugog ulaza u Fort Tiunu, takođe su prijavili da su čuli eksplozije.

Stravična svedočenja stanovnika

Stanovnici Karakasa probudili su se u ranim jutarnjim satima 3. januara zbog niza eksplozija iznad venecuelanske prestonice. Takođe su prijavili da su videli avione i druge letelice kako lete iznad njih, a prijavljeni su i nestanci struje u raznim delovima grada.

🚨 BREAKING: informații neconfirmate despre o posibilă operațiune militară în Venezuela



Mai multe elicoptere, despre care se speculează că ar aparține armatei SUA, au fost observate survolând Caracas. Activitatea raportată ar fi la o scară mare, ceea ce a alimentat zvonuri… pic.twitter.com/ZGG6U1dmZ9 — Crypto Aici (@CryptoAici) 03. јануар 2026.

- Zvuk me je probudio, a kada sam pogledao kroz prozor, video sam stubove dima kako se kreću ka La Karloti - rekao je stanovnik Las Mersedesa. U La Karloti se nalaze vazduhoplovna baza Generalisimo de Miranda i vojni aerodrom.

Maduro pre par dana poručio da je spreman na dogovor



Današnji izveštaji dolaze samo nekoliko dana nakon što je Nikolas Maduro poručio da je otvoren za dogovor sa SAD o borbi protiv trgovine drogom u Venecueli.

Venecuelanski predsednik ponovio je tvrdnje kako SAD žele svrgavanje vlade u Venecueli kako bi dobile pristup njenim rezervama nafte.

- Šta traže? Jasno je da žele da se nametnu pretnjama, zastrašivanjem i silom - rekao je Maduro. Dodao je da bi obe države trebale da "počnu ozbiljne razgovore, sa podacima u ruci".

Tramp najavio mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom



Američki predsednik Donald Tramp više puta je upozorio da se SAD pripremaju da preduzmu nove mere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venecueli.

U oktobru je rekao da je ovlastio CIA da deluje unutar Venecuele kako bi suzbila navodne ilegalne tokove migranata i droge iz te južnoameričke države.

Sedam eksplozija u Karakasu

Oko 2 sata po lokalnom vremenu u Karakasu se čulo najmanje sedam eksplozija. Istovremeno, čuli su se avioni i helikopteri u niskom letu. Stubovi dima bili su vidljivi iznad glavnog grada Venecuele, a ljudi su pohrlili na ulice. Nije jasno šta je uzrok eksplozija.

Svedok je rekao Rojtersu da je južno područje grada ostalo bez struje.

