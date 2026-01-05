Napadnuta rezidencija Džej Di Vensa

Kuća američkog potpredsednika Džej Di Vensa u Sinsinatiju u Ohaju je napadnuta.
Napad se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka, a osumnjičeni je priveden.
Incident se dogodio u Vensovoj kući u naselju "East Walnut Hills".
Američka Tajna služba pozvala je policiju u 12:15 iza ponoći, nakon što je uočila osobu koja "trči prema istoku".
U ovom trenutku nema detalja o napadu, ali su na kući navodno polupani prozori...
Navodno Džej Di Vens i njegova porodica nisu bili u kući kada je izvršen napad.
Autor: S.M.