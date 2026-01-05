AKTUELNO

Svet

SKORO POLOVINA POGINULIH U BARU SMRTI SU MALOLETNICI! Identifikovane sve žrtve, Dijana (15) i njena sestra (14) bile u klubu i zajedno otišle u smrt!

Skoro polovina poginulih u požaru u baru u luksuznom skijalištu Kran-Montana su maloletnici, a među njima su i dve rođene sestre (14 i 15)

Švajcarske vlasti identifikovale su svih 40 žrtavastravičnog požara u baru u luksuznom skijalištu Kran-Montana, koji je izbio 1. januara oko 1.30 sati tokom proslave Nove godine. Skoro polovina poginulih su maloletnici, a među njima su i dve rođene sestre.

Ovo je horor kakav Švajcarska dugo ne pamti. Veče koje je trebalo da bude posvećeno proslavi, zabavi i druženju pretvorilo se u katastrofu neslućenih razmera. Dok su mladi slavili doček Nove godine u klubu, izbio je požar, za koji se sumnja da su ga izazvale prskalice sa flaša šampanjca. Varnice su zapalile plafon, a vatra se proširila munjevitom brzinom, odnoseći 40 života, dok je više od 100 ljudi povređeno.

U nedelju uveče švajcarske vlasti su saopštile da su identifikovane sve žrtve, među kojima je 22 Švajcaraca.

Među poginulima su i dve rođene sestre, Alisija (15) i Dijana Ganst (14) iz regiona Lozane.

Devojčice su poticale iz italijansko-jevrejske porodice, bile su članice jevrejske zajednice i smatrane su veoma bliskim članovima zajednice.

U nedelju ujutru, medij Tachles online objavio je da su dve sestre, koje su prvobitno prijavljene kao nestale, identifikovane, čime je tragično okončan dug period neizvesnosti.

U danima nakon tragedije porodica se i dalje nadala da je bar jedna od devojčica preživela. Alisija i Dijana su prvobitno bile prijavljene kao nestale, a tek nakon opsežnih napora za identifikaciju njihove porodice su dobile potvrdu da su obe poginule u požaru.

Vest se brzo proširila jevrejskom zajednicom u zapadnoj Švajcarskoj i šire. Mnogi su poznavali porodicu lično ili preko zajednice. Saučešće je stizalo iz cele Švajcarske, Italije i Izraela. Dug period neizvesnosti, tokom kojeg su se nada i očaj isprepletali, bio je posebno težak i uznemiravajući za porodicu i prijatelje.

Podsećamo, među poginulima je i Srbin Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u klubu.

Kada je izbio požar, Stefan je bio na vratima, ali se vratio unutra i uspeo da spase nekoliko dece, da bi nažalost poginuo.

„Kada su mu prvi gosti rekli šta se dogodilo i da je izbio požar, ušao je unutra i izbacio nekoliko dece napolje, a zatim se vratio unutra i nekako se zaglavio tokom akcije spasavanja“, ispričali su njegovi rođaci.

Stefan je živeo i radio u Švajcarskoj više od 20 godina.

Prema podacima švajcarskih vlasti, među žrtvama su 22 Švajcarca, 8 Francuza, 6 Italijana, kao i po jedan državljanin Portugala, Belgije, Rumunije i Turske.

