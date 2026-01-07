Stravično predviđanje Orbana za 2026. godinu ledi krv u žilama: Sve ove države će biti na udaru, počelo je veoma loše

Premijer Mađarske Viktor Orban ocenio je da je 2026. godina počela u znaku ozbiljne globalne nestabilnosti, upozoravajući da se svet istovremeno suočava sa ratom u Ukrajini, dubokom krizom u Venecueli i rastućim tenzijama oko Grenlanda, Tajvana i Irana.

Kako je istakao, globalna transformacija više nije nešto što tek dolazi, već je, kako je rekao, „već za vratom“.

Govoreći uoči sednice mađarske vlade, Orban je naglasio da je ključno pitanje za Mađarsku kako da u, kako je opisao, „opasnijoj epohi nego ikada ranije“, sačuva mir, stabilnost i ekonomski razvoj zemlje.

Socijalna i demografska politika kao odgovor na krizu



Prema Orbanovim rečima, odgovor Mađarske na globalne potrese ne leži u vojnoj eskalaciji, već u jačanju unutrašnje stabilnosti. Kao stubove te politike naveo je snažnu socijalnu i demografsku strategiju, koja uključuje uvođenje 14. mesečne penzije, proširenje porodičnih davanja, dodatne poreske olakšice, kao i sistemsku pomoć mladima kako bi lakše došli do svog prvog doma.

- To je naš put. To je put mira. Ne rečima, već delima - poručio je mađarski premijer.

Oštra kritika „briselskog puta“

Nasuprot tome, Orban je oštro kritikovao politiku Brisela, koju je opisao kao kurs koji vodi ka ratu. Prema njegovoj oceni, taj pravac se zasniva na ratnim planovima, ogromnim finansijskim sredstvima koja su iz budžeta Evropske unije poslata Ukrajini i koja su, kako tvrdi, tamo sistematski opljačkana, kao i na pokušajima nametanja migracionog pakta državama članicama.

Orban je upozorio da takva politika ne donosi stabilnost Evropi, već je gura u dugoročnu nesigurnost i ekonomsko iscrpljivanje.

„Put rata i gubitnika“

Posebno se osvrnuo na pojavu, kako ih je nazvao, novih „mađarskih satelitskih stranaka“, koje, prema njegovim rečima, bez pogovora prihvataju sve odluke koje dolaze iz Brisela i slede politički pravac koji zastupa Manfred Veber.

Taj kurs Orban je opisao kao „put rata i gubitnika“, naglasivši da Mađarska mora da se drži što dalje od takve politike i da sačuva sopstveni suverenitet, mir i društvenu stabilnost u vremenu globalnih potresa.

Autor: A.A.