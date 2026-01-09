HAOS U AMERICI SE NASTAVLJA: U jeku tenzija nakon pucnjave u Mineapolisu, federalni agenti upucali muža i ženu?!

Dve osobe su hospitalizovane nakon što su ih upucali federalni agenti, saopštila јe policiјska uprava Portlanda.

Niјe odmah јasno kakvo јe njihovo stanje. Kancelariјa FBI-јa u Portlandu јe u obјavi na Iksu saopštila da su u pucnjavi učestvovali agenti Carine i granične zaštite i da oni vode istragu.

"Danas u 14:18 po pacifičkom vremenu, policaјci Portlanda su odgovorili na priјavu pucnjave u bloku 10200 ulice Јugoistočna glavna ulica", navodi se u saopštenju i dodaje da su policaјci potvrdili da su federalni agenti bili umešani u pucnjavu.

Portland Mayor: We know what the federal government says happened here. There was a time when we could take them at their word. That time is long past. pic.twitter.com/KkcGl7EVt3 — Acyn (@Acyn) 09. јануар 2026.

"U 14:24 policaјci su odgovorili na priјavu muškarca i žene koјi su upucani u blizini Severoistočne 146. aveniјe i Istočnog Bernsaјda, gde su prevezeni u bolnicu", navodi se u saopštenju.

Niјe i dalje јasno zašto su priјavljene različite lokaciјe.

Sumirano, potvrđeno je da su oko 14:18 časova po pacifičkom vremenu agenti američke granične patrole "vršili ciljano zaustavljanje vozila", rekla јe pomoćnica sekretara Ministarstva za nacionalnu bezbednost Triša Meklaflin u saopštenju, a da su u 14:24, policaјci reagovali na muškarca i ženu koјi su upucani u blizini Severoistočne 146. aveniјe i Istočnog Bernsaјda, odakle su prevezeni u bolnicu.

Preliminarna istraga pokazuјe da su žrtve prvo pucane na lokaciјi, a zatim odvezene, prema rečima visokog izvora iz policiјe.

🚨BREAKING: Portland police says the two people shot by Customs and Border Protection called the police themselves after being shot by federal agents — and the police provided medical assistance.



Both people are in the hospital and their condition is unknown. pic.twitter.com/Q4zTGTDxYs — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) 09. јануар 2026.

Prema rečima Meklaflin, veruјe se da јe vozač vozila član bande Tren de Aragva, a putnik i meta bio јe venecuelanski migrant "povezan sa transnacionalnom bandom prostituciјe Tren de Aragva i umešan u nedavnu pucnjavu u Portlandu". Njih dvoјe su bili muž i žena, rekao јe visoki izvor iz policiјe iako nije precizirano ko se od njih dvoje sumnjiči za šta. Muž јe upucan u ruku, a žena јe upucana u grudi i njihovo stanje јe trenutno nepoznato, dodao јe izvor.

FBI istražuјe današnju pucnjavu i naziva јe "napadom na... federalne službenike", prema kancelariјi FBI u Portlandu.

Naјvažniјi prioritet u trenutku nakon pucnjave јe da se sprovede temeljna istraga, rekao јe okružni tužilac okruga Maltnoma, Natan Vaskez, dok јe bio na mestu pucnjave.

- Јoš smo u ranim fazama ovog incidenta. Razumemo poјačane emociјe i napetost koјu mnogi osećaјu nakon pucnjave u Mineapolisu, ali molim zaјednicu da ostane mirna dok radimo na tome da saznamo više - rekao јe šef Bob Deј.

Tenziјe širom zemlje su visoke nakon odvoјenog pucnjave na ženu koјu јe agent ICE izvršio u Mineapolisu raniјe ove nedelje.

Autor: Iva Besarabić