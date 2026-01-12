Opasno stanje na Floridi! Tajna služba hitno sklonila Trampa: Nađen sumnjiv predmet, panika na aerodromu

Bela kuća saopštila je da je tokom bezbednosne kontrole na Međunarodnom aerodromu Palm Bič na Floridi otkriven sumnjiv predmet, zbog čega je američka Tajna služba bila primorana da privremeno prilagodi rutu predsedničke kolone vozila uoči putovanja američkog predsednika Donald Trump ka Vašingtonu.

Kako prenosi Fox News, incident se dogodio neposredno pre nego što je Tramp sa svog imanja Mar-a-Lago krenuo ka aerodromu, gde je trebalo da se ukrca u predsednički avion Air Force One.

Zvaničnici Bele kuće navode da sumnjivi predmet nije uticao na planirano putovanje predsednika, već je ruta kolone promenjena isključivo iz predostrožnosti, dok su agenti sproveli dodatne bezbednosne provere.

„Tokom kontrole aerodroma Palm Bič uoči dolaska predsednika, američka Tajna služba otkrila je sumnjivi predmet. Utvrđeno je da je potrebna dalja istraga i ruta predsedničke kolone je prilagođena u skladu sa tim“, izjavila je portparolka Bele kuće.

Američki mediji podsećaju da je najnovija bezbednosna uzbuna usledila nakon ranijeg incidenta, kada je Tajna služba otkrila sumnjivu lovačku osmatračnicu postavljenu tako da direktno gleda na zonu sletanja predsedničkog aviona na istom aerodromu.

Taj objekat otkriven je u oktobru prošle godine, a iako na licu mesta nije pronađena nijedna osoba, istragu je preuzeo FBI.

„Pre predsednikovog povratka u Vest Palm Bič otkriveno je nešto što je ličilo na lovačku osmatračnicu u vidokrugu piste. FBI je od tada preuzeo istragu i angažovao dodatne resurse“, izjavio je tada direktor FBI.

Incident sa osmatračnicom dogodio se samo nekoliko nedelja nakon što je Rajan Raut osuđen zbog pokušaja atentata na Trampa na njegovom terenu za golf u Palm Biču, gde je, prema navodima tužilaštva, postavio snajpersko gnezdo skriveno u žbunju.

Podsetimo, Tramp je ranije bio meta još jednog atentata, kada je tokom predizbornog skupa u Batleru, u Pensilvaniji, pogođen u uvo.

Autor: A.A.