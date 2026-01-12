AKTUELNO

Svet

TRAMP SE PROGLASIO V.D. PREDSEDNIKOM VENECUELE! U objavi na društvenoj mreži stoji da obavlja dužnost od ovog meseca (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: AP Photo/Alex Brandon ||

Tramp se proglasio v.d. predsednikom Venecuele u objavi na društvenoj mreži Trut (Truth Social)

Američki predsednik Donald Tramp proglasio se "vršiocem dužnosti predsednika Venecuele".

Ova funkcija piše u objavi na njegovoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) u postu koji podseća na Trampovu stranicu na Vikipediji.

Za razliku od prave Trampove biografije na Vikipediji gde stoji da je on 45. i 47. predsednik SAD u novoj objavi ispod njegovog zvaničnog portreta piše i da je "vršilac dužnosti predsednika Venecuele".

Tu se navodi da je na dužnost stupio u januaru 2026. i da je i dalje obavlja, što se odnosi na munjevitu američku akciju u Karakasu i hapšenje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, koji je kasnije izveden pred sud u Njujorku zbog narko-veza.

Autor: D.Bošković

#Donald Tramp

#Venecuela

#maduro

#v.d. direktor

#zvanje

