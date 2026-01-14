NAG MUŠKARAC UPAO U VRTIĆ, PA SE ZAKLJUČAO U KUPATILU! Bizarnu scenu zatekla policija, on nije imao KUD': Popeo sam se merdevinama, jer sam morao... (VIDEO)

Policiji je rekao da je ušao kroz prozor i da se krio od "bandita". Predat je nadležnim organima na dalju istragu

Nag muškarac (39) pronađen je u toaletu vrtića na severoistoku Moskve, saopštila je pres služba Glavne uprave ruske nacionalne garde za Moskvu, a kad je pronađen, mladić nije znao da opravda kako je dospeo tamo.

Prema agenciji, čuvar je te noći čuo čudan zvuk na poslednjem spratu zgrade i pozvao policiju.

😱A naked man was found in a kindergarten bathroom in Moscow



According to him, he entered through a window to wash and spend the night, claiming he was hiding from “pursuers”.



He was unable to explain why he was wearing only underwear. pic.twitter.com/hI62yDn9P6 — NEXTA (@nexta_tv) 14. јануар 2026.

Stigavši na mesto događaja, policajci su unutra pronašli nagog muškarca — koji je objasnio da se popeo merdevinama kroz jedan od prozora. Tvrdio je da se krio "od bandita" i da je odlučio da prenoći u vrtiću.



Tridesetdevetogodišnji prestupnik nije pružio otpor i dobrovoljno se predao Nacionalnoj gardi. Predat je policiji na dalju istragu.

Autor: D.Bošković