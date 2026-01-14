AKTUELNO

Svet

NAG MUŠKARAC UPAO U VRTIĆ, PA SE ZAKLJUČAO U KUPATILU! Bizarnu scenu zatekla policija, on nije imao KUD': Popeo sam se merdevinama, jer sam morao... (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: x ||

Policiji je rekao da je ušao kroz prozor i da se krio od "bandita". Predat je nadležnim organima na dalju istragu

Nag muškarac (39) pronađen je u toaletu vrtića na severoistoku Moskve, saopštila je pres služba Glavne uprave ruske nacionalne garde za Moskvu, a kad je pronađen, mladić nije znao da opravda kako je dospeo tamo.

Prema agenciji, čuvar je te noći čuo čudan zvuk na poslednjem spratu zgrade i pozvao policiju.

Stigavši na mesto događaja, policajci su unutra pronašli nagog muškarca — koji je objasnio da se popeo merdevinama kroz jedan od prozora. Tvrdio je da se krio "od bandita" i da je odlučio da prenoći u vrtiću.


Tridesetdevetogodišnji prestupnik nije pružio otpor i dobrovoljno se predao Nacionalnoj gardi. Predat je policiji na dalju istragu.

Autor: D.Bošković

#bizarnost

#kupatilo

#nag muskarac

#vrtic

POVEZANE VESTI

Svet

Nakon tragedije u kojoj su poginule desetine ljudi, HITNO SE OGLASILA AMBASADA SRBIJE U ŠVAJCARSKOJ: U stalnom smo kontaktu sa nadležnim služabama

Svet

'SAMO SAM SE ŠALIO, MALO SAM POPIO' Muškarac u Frankfurtu izbačen iz aviona jer je rekao da nosi bombu u termosu

Hronika

OBRIJAO BRADU, OŠIŠAO SE NA ĆELAVO, PA KUPIO DROGU! Jezivi detalji zločina na Novom Beogradu! Monstrum priznao: IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKO

Društvo

Ambasade Srbije u Švajcarskoj oglasila se povodom požara u Kran-Montani: Na OVE brojeve možete dobiti potrebne informacije

Hronika

Odbila da se vidi sa momkom, pa joj kroz prozor upao u stan! Napolje je izvukao vukući je za kosu

Region

OVO JE PENZIONISANI POLICAJAC KOJI JE UBIO ŽENU I SINA U PODGORICI! Bio i nagrađivan, NIKO NIJE SLUTIO ŠTA ĆE DA SE DESI! (FOTO)