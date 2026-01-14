SVE JE SPREMNO ZA RAT! Pentagon pripremio nekoliko opcija za napad na Iran, čeka se Trampovo 'DA'

Pentagon je pripremio niz opcija za moguću vojnu akciju SAD protiv Irana, uprkos tome što je predsednik SAD Donald Tramp ublažio svoju retoriku poslednjih sati, rekavši da mu je rečeno da ubistva u Iranu „prestaju“.

Kako javlja NBC News, pripreme za potencijalnu vojnu intervenciju su intenzivno u toku ove nedelje, bez obzira na Trampove najnovije javne poruke.

Tramp je u utorak članovima svog tima za nacionalnu bezbednost predstavio šta očekuje od moguće američke vojne akcije protiv Irana. Na osnovu tih smernica, Pentagon je prilagodio konkretne vojne opcije kako bi odgovarale ciljevima predsednika.

Sve opcije su na stolu

Dva američka zvaničnika upoznata sa razgovorima rekli su za NBC News da su te opcije sada spremne i da bi trebalo da budu predstavljene Trampu kasnije tokom dana.

Na pitanje da li je predsednik dao svojim pomoćnicima jasne smernice o ciljevima u Iranu, zvaničnik Bele kuće je rekao da su „predsedniku Trampu na raspolaganju sve opcije za rešavanje situacije u Iranu“.

Prema rečima drugog zvaničnika Bele kuće, Tramp je detaljno obavešten o broju ubijenih demonstranata u toj zemlji tokom sastanka o Iranu u utorak, kojim je predsedavao Džej Di Vens, i zatražio je dodatne informacije o tom pitanju.

Čeka se Trampovo "da"

Iako je Tramp poslednjih sati nagovestio da se situacija u Iranu možda smiruje, izveštaj NBC News-a pokazuje da se američki vojni i bezbednosni aparat i dalje priprema za mogućnost intervencije.

Konačna odluka još nije doneta, ali prema izvorima, opcije su spremne i čekaju predsednikovu procenu.

Autor: Iva Besarabić