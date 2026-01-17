TRAMP PONUDIO PREDSEDNIKU EGIPTA DA POSREDUJE U SPORU SA ETIOPIJOM: Razumem dubok značaj Reke Nil za Egipat i njegovo stanovništvo

Američki predsednik Donald Tramp ponudio je predsedniku Egipta Abdelu Fatahu el Sisiju da Sjedinjene Američke Države posreduju u sporu između Egipta i Etiopije oko vode iz reke Nil.

Tramp je u pismu El Sisiju poručio da je spreman da pomogne u rešavanju pitanja "deljenja vode Nila" jednom za svagda jer razume veliki značaj te reke za Egipat.

- Moj tim i ja razumemo dubok značaj rijeke Nil za Egipat i za njegovo stanovništvo i želim da vam pomognem da postignete rešenje koje će osigurati potrebe vode u Egiptu, Sudanu i Etiopiji, daleko u budućnost - naveo je Tramp u pismu koje je objavio na društvenim mrežama.

Dodao je da SAD smatraju da nijedna država u tom regionu ne bi trebalo da jednostrano kontroliše dragocene resurse Nila i da time svoje susede dovodi u nepovoljnu situaciju.

Tramp se pozvao da posreduje zbog tenzija između Egipta i Etiopije koje je izazvala izgradnja velike brane koju je Etiopija završila prošle godine, što je u Kairu izazvalo zabrinutost da će to smanjiti količinu vode iz Nila koja će dolaziti do Egipta.

Autor: S.M.