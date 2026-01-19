'NEŠTO U OVOJ NESREĆI JE VEOMA, VEOMA ČUDNO' Šokantna izjava ministra saobraćaja Španije nakon STRAVIČNOG SUDARA vozova - Život izgubilo 39 ljudi

Puente se rano jutros obratio novinarima na železničkoj stanici Atoča u Madridu kako bi pružio informacije o okolnostima iskliznuća voza, rekavši da je nesreća "čudna, veoma čudna i veoma teško je objasniti je u ovom trenutku", prenosi dnevni list Pais.

Prema rečima ministra Puentea, svi stručnjaci za železnicu sa kojima je razgovarao u nedelju uveče "su veoma zbunjeni" tom nesrećom.

On je podsetio da je pruga na kojoj se dogodila nesreća renovirana prošlog proleća i da je voz Irio "bio praktično nov, star manje od četiri godine".

Puente je najavio da će nezavisna komisija biti zadužena za istragu incidenta kako bi se razjasnilo šta se dogodilo.

- U ovom trenutku ne možemo ni da nagađamo da li je u pitanju vozni park ili pruga. Ne znamo - naglasio je Puente i ponavio da je "zaista čudno to što se dogodilo" s obzirom na sve okolnosti.

- Šine su promenjene na potpuno renoviranoj pruzi u koju je uloženo 700 miliona evra. Konkretno, zamena skretnica i prekidača na toj deonici završena je u maju 2025. godine. Zato je ova nesreća veoma čudna. Dogodila se na deonici koja je potpuno prava, bez krivina. Nadamo se da će nam istraga pomoći da razjasnimo šta se dogodilo - izjavio je Puente.

Španski ministar saobraćaja je ponovio da je u nesreći u Adamuzu kod Kordobe poginulo najmanje 39 ljudi, a 152 je povređeno.

Autor: Iva Besarabić