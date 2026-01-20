HOROR U ŠPANIJI, BROJ ŽRTAVA RASTE: 41 mrtav, za desetinama se još traga! Isplivali detalji istrage: Da li je LOŠ VAR na šini kriv za smrt putnika? (FOTO)

Španija proživljava svoje najteže dane nakon stravične železničke nesreće u Andaluziji. Prema poslednjim zvaničnim informacijama, broj žrtava popeo se na 41, nakon što je ispod olupina vagona jutros izvučeno još jedno beživotno telo. I dok cela zemlja oplakuje stradale, istražni organi pokušavaju da odgonetnu šta je dovelo do katastrofe na deonici u koju je uloženo 700 miliona evra!

Vlasti strahuju da ovo nije konačan crni bilans, jer se čak 43 osobe i dalje vode kao nestale.

ŠTA JE DOVELO DO ISKAKANJA VOZA?

Istražitelji su fokusirani na vagon broj 6 privatne kompanije "Irio" i stanje šinskih spojeva. Glavno pitanje na koje istraga mora da odgovori jeste – da li su šine bile propisno zavarene?

Prekid na kilometru 318,7: Ustanovljeno je da je desna šina prekinuta.

Serija preloma: Ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je da je šina pukla na više mesta u razmaku od 200 metara, ali se još utvrđuje da li je to uzrok ili posledica iskakanja.

Bez sabotaže: Ministar unutrašnjih poslova isključio je mogućnost napada ili sabotaže.

- Ono što se dogodilo će nas možda iznenaditi - zagonetno je poručio ministar Puente, dok javnost traži odgovore kako je moguće da se ovakva tragedija desi na potpuno renoviranom pravcu.

KRALJ I KRALJICA U SUZAMA: Narod pokazao neverovatno srce

Španski kralj Felipe Šesti i kraljica Leticija skratili su posetu Grčkoj i odmah se uputili u Adamuz. Odeveni u crninu, obišli su mesto nesreće i povređene u bolnicama, pružajući podršku spasiocima koji neprekidno rade na terenu.

Solidarnost građana je bez presedana. U Andaluziji je samo za jedan dan krv dalo preko 3.000 ljudi, što je tri puta više od uobičajenog broja. Od 120 povređenih, njih 41 je zadržano u bolnici, a 12 se bori za život na intenzivnoj nezi.

Saobraćaj u prekidu do februara

Vlasti su saopštile da će uklanjanje vagona i sanacija pruge potrajati, te se uspostavljanje redovnog železničkog saobraćaja na ovoj deonici očekuje tek 2. februara. Identifikacija svih stradalih bi, prema rečima zvaničnika, trebalo da bude završena do kraja današnjeg dana.

CRNA STATISTIKA NESREĆE:

41 poginula osoba (za sada).

43 nestalih putnika.

12 osoba u kritičnom stanju na intenzivnoj nezi.

3.000 dobrovoljnih davalaca krvi u jednom danu.

Autor: Dalibor Stankov